Олег Сенцов зізнався, які проєкти планує втілити найближчим часом

Відомий режисер Олег Сенцов після звільнення з російського полону планує відновити свою творчу кар'єру. Наразі він має кілька проєктів, які прагне втілити найближчим часом. Зокрема, світ таки побаче його фільм "Носоріг", який Олег Сенцов планував зняти ще до ув'язнення.

Про це Олег Сенцов зізнався у відвертому інтерв'ю журналістам "Радіо Свобода". За словами режисера, спершу він планує екранізувати сценарій фільму "Носоріг". Цей проєкт ще до ув'язнення Олега Сенцова отримав фінансову підтримку Держкіно та був схвалений на Одеському кінофестивалі та в Софії. Окрім цього, відомий українець знайшов додатково інвесторів, однак втілити проєкт не встиг.

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"Давно його я придумав... Проєкт був дуже очікуваним, половину бюджету давала держава, половину грошей ми знайшли. Підготовку річну ми провели, але не встигли почати знімальний процес. І з "Носорогом", і з "Гамером" було дуже важко, треба було доводити, що я вмію знімати кіно. Все це процес пробиття... Ця дорога легкою не була. Я до цього проєкту не охолов за п'ять років, нічого в ньому не змінив і буду знімати, тому що я в нього вірю. А потрібно знімати те, у що ти віриш", – поділився Олег Сенцов.

Про що фільм "Носоріг"? Кінострічка розповідатиме історію колишнього бандита, який згадує періоди свого життя. Не оминає він і час свого падіння, внаслідок якого головний герой втратив не тільки себе, але й свою сім'ю. Задумавшись, чоловік розуміє, що всі життєві перипетії відбуваються для чогось. Саме це він і прагне розгадати.

Режисер зізнався, що після звільнення з полону він отримав чималу підтримку та натяк, що йому готові допомогти відновити кар'єру. Водночас Олег Сенцов заявив: це роблять, зважаючи на його досягнення в кіноіндустрії, а не через ув'язнення.

Я вже отримав сигнал, що ми допоможемо, що ми про тебе пам'ятаємо, звичайно, чекаємо, ти нам потрібен. І ви повинні розуміти, що це підтримка не тільки тому, що я сидів в тюрмі, а з огляду на мій бекграунд кіношний. Не потрібно вважати, що сидів хтось невідомий – посидів у в'язниці, мені дають гроші на кіно. Ні. Всі мене добре знали до цього в українському кіно,

– зазначив Олег Сенцов.



Олег Сенцов планує відновити творчу кар'єру / Видавництво "Старого Лева"

Окрім фільму "Носоріг", режисер планує екранізувати ще один – кінострічку "Кай". Наразі деталей про фільм Олег Сенцов не розголошує, проте під час спілкування з журналістами зізнався, що в обидвох роботах він частково покаже свою історію.

У будь-якому фільмі сьогоденні, авторське є багато від режисера, тому що будь-який справжній режисер, автор знімає завжди про себе. У призмі якоїсь історії, в призмі якійсь ситуації: ось якби так склалося життя, як би я поводився? Це накладається, це є в "Носорогу", це буде в "Кая" – це ще один мій фільм. Ти завжди знімаєш про себе, просто завжди трішки по-різному, – додав Олег Сенцов.

Відомо, що упродовж всього терміну ув'язнення режисеру вдалось створити 15 зошитів з рукописами. Олег Сенцов написав тюремні розповіді та щоденники голодування. Всі роботи перевіряли російські цензори, які намагались знайти у них щось екстремістське або якусь провокацію. Проте, за словами Олега Сенцова, його поганий почерк завадив ознайомитись з усіма текстами. Тому, ймовірно, книга "Маркетер" стане не єдиною в його доробку.

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"П'ятнадцять зошитів читати ніхто не буде. Вони просто переглядали вибірково тексти, намагаючись зрозуміти, про що я пишу. Терпіння читати мій поганий почерк мало у кого було. Тому я зміг вивезти і тюремні розповіді, і щоденники голодування. Це їх недоробка. У в'язниці ховати можна дуже мало речей, тому найкращий спосіб щось приховати – це покласти на чільне місце", – зізнався Олег Сенцов.

Що відомо про ув'язнення Олега Сенцова?

10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували кримські окупанти. Українців звинуватили у підготовці терактів, а вже за рік засудили до 20 років російської колонії суворого режиму. Водночас Кольченко отримав такий же вирок, тільки з терміном на 10 років. У 2018 році Олег Сенцов оголосив про голодування та висунув вимогу звільнити всіх політв'язнів Кремля. Однак цього Росія не виконала, а життя режисера підтримували медикаментозно.



7 вересня 2019 року Олега Сенцова, Олександра Кольченка та ще 33 українських бранців Кремля звільнили з полону. Менш, як за місяць він видав книгу "Маркетер" – спогади про студентські роки, які він описав під час ув'язнення.



До арешту Олег Сенцов був відомим в Україні режисером. Йому вдалось створити фільм "Гамер". Окрім цього, про Олега Сенцова зняли документальний фільм "Процес" (2017 рік), а у 2019-му запланований вихід антиутопії "Номери", знятої на основі п'єси режисера.