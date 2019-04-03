Олег Скрипка дав пораду українцям щодо виборів президента: прошу більше вникати в інформацію

Лідер українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка закликав українців ретельно перевіряти інформацію щодо виборів президента України, а також спокійно і виважено приймати рішення. Емоції та не підкріплені фактами думки тільки нашкодять чесному виборчому процесу, переконаний Скрипка.

"Паніка, все пропало – в одних з одного боку, в інших – з іншого. Треба розуміти, що вся інформація, яку ми маємо в голові – тільки інтерпретація", – сказав музикант у коментарі виданню "Обозреватель".

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Я завжди прошу більше вникати в інформацію. Не слухати, що там сусід сказав, чи все емоційно сприймати,

– зауважив Скрипка.

Він також порадив українцям самотужки шукати інформацію про кандидатів у президенти країни, наприклад, в інтернеті. А ще музикант радить слухати виступи кандидатів у форматі прямої мови, бажано без монтажу.

За словами лідера гурту "ВВ", він особисто знайомий із першою четвіркою кандидатів у президенти. Він переконує, що це гідні люди і серед них "ніхто не здасть Україну, ніхто її не зрадить".

Наскільки ці люди будуть ефективними – покаже час, вважає Скрипка. Проте в жодному разі не трапиться жодної катастрофи.

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Буде пан Порошенко президентом – ми приблизно собі уявляємо, яким він буде президентом. Гадаю, низькі результати першого туру його точно "підбадьорять". Тим більше, якщо Володя (Зеленський) виграє, прийдуть "свіжі мізки", почнуть щось по-свіжому робити,

– вважає музикант.

У першому турі виборів президента України лідирує Володимир Зеленський (30,23% голосів), далі йдуть Петро Порошенко (15,95%) та Юлія Тимошенко (13,39%). Про це свідчать дані ЦВК станом на 3 квітня після обробки майже 100% голосів. Таким чином, Тимошенко не проходить до другого туру виборів і вже визнала свою поразку.

Передбачувано, що доведеться проводити другий тур виборів. Відбудеться він 21 квітня (неділя). Голосування триватиме традиційно з 8:00 до 20:00.