Олег Винник підтримав прихильників Путіна та долучився до російського проєкту "за мир"

Популярний український співак Олег Винник потрапив до гучного скандалу. Артист долучився до російського проєкту із назвою "ВСЕММИР", в якому фігурують співаки, які відверто підтримують міжнародну політику Володимира Путіна.

Відомо, що ініціаторами проєкту став російський гурт МИР 519. Саме цей колектив запропонував своїм колегам долучитись до своєрідного флешмобу та публічно закликати людей до "мирного співіснування". Перші ролики з'явились 21 вересня, починаючи зі звернення гурту МИР 519.

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"Ми, як і всі артисти, які підтримали нашу ідею, впевнені, що музика – це мова миру і злагоди. Вона єдина, і не важливо, на якому континенті ти живеш, якою мовою розмовляєш, який у тебе колір шкіри, світогляд, релігія чи соціальний статус", – йдеться в анонсі флешмобу.

Такий проєкт вирішив підтримати і Олег Винник. Наразі він є єдиним українським співаком, який долучився до скандального флешмобу. Як і всі його російські колеги, Олег Винник записав відео, в якому завив про бажання жити в мирі. Щоб підкреслити своє походження, артист говорив українською та наприкінці ролика закликав усіх до миру мовою окупантів.

Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовами і я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не забирати життя один одного. Усім миру! Всем мир!

– заявив у відео Олег Винник.

Окрім вітчизняного артиста, до проєкту долучились російський журналіст Володимир Познер, продюсер Ігор Крутий, виконавці Валерія, Дмитро Маліков, Володимир Пресняков, Денис Клявер, актори Нона Гришаєва, Максим Аверін та інші. Більшість із учасників флешмобу публічно стають на захист агресивної політики Кремля, зокрема, щодо України. А Познер, Валерія і мати Преснякова внесені до списку Миротворця. Окрім цього, у проєкті фігурує італійський співак Алессандро Сафіна, який є суддею шоу "Х-фактор".

Дивіться відео ВСЕММИР, яке записав Олег Винник:

Що відомо про позицію Олега Винника щодо Росії? У 2018 році Олег Винник дав чимало інтерв'ю, в яких зізнався, що жодні гроші не змусять його виступати у Росії. Після анексії Криму та частини Донбасу співак не відвідував окуповані території та давав концерти на теранах України. Водночас в інтерв'ю телеканалу "Прямий" Олег Винник назвав українців та росіян братами, які вбивають один одного.



"Це горе, яке у нас є. Скажімо, у мене стоїть така стіна переді мною. Тому що вона сталася, ця стіна. Я не хочу нікуди, ні про кого нічого говорити. Я маю на увазі – є війна, немає війни. Люди про це всі знають, офіційно або неофіційно. Але я знаю, що два народи, які дуже близькі один до одного, брати вбивають один одного. Як я можу ставитися? Це велике горе", – заявив Олег Винник.



Водночас в інтерв'ю виданню "Главком" артист прокоментував виступи колег у Росії, зазначивши, що музиканти не є "голубом миру". "Ви знаєте, скільки залежить від нас, артистів, в політичному плані і взагалі в житті нашої країни? Ми є взірцями для людей. Це безвідповідально говорити про себе: я – "голубь мира" і я маю право співати там, де я хочу. Так, ми всі маємо право виступати, де ми хочемо! В законі такого немає, що нам забороняють десь співати. Проте за це потрібно відповідати рано чи пізно", – запевнив він.