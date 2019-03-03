Олег Винник розповів, як хотів представити Україну на Євробаченні

Український співак Олег Винник розповів, що хотів представляти державу на Євробаченні-2011 у Німеччині. Проте сума, яку мав витратити на свій виступ артист, виявилася просто космічною.

"Я написав пісню українсько-німецькою мовами. І, коли я запитав: "Як це все відбувається?", мені запропонували заплатити 600 тисяч чи то доларів, чи то євро. Для мене це, звичайно, були космічні гроші, і я не погодився на цю справу", – розповів Винник у програмі "Світське життя".

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Тоді співак запитав у свого норвезкого колеги, який виступав на Євробаченні близько 20 років тому, скільки він витратив, щоб поїхати на конкурс. Той відповів: "Для мене це було так дорого. Я купив костюм за 450 доларів".

Тож сьогодні є один плюс, що артист має заплатити приблизно десь 150 тисяч доларів. На сьогодні я можу собі це дозволити і поїхати за 150 тисяч доларів виступити як обличчя України,

– сказав Винник.

Євробачення-2019 відбудеться в ізраїльському Тель-Авіві. Україну на пісенному конкурсі не представить жоден виконавець. Усе тому, що Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі країни у Євробаченні після низки скандалів на Нацвідборі.

Чому Україна не братиме участі у Євробаченні-2019? Усе почалося зі скандалу довкола переможниці Нацвідбору на конкурс, співачки MARUV. Суспільство критично сприйняло інформацію про її гастролі у Росії, нечіткі відповіді про війну на Донбасі та, що права на її пісню Siren Song належать компанії Warner Music Russia.



Скандал завершився тим, що MARUV не підписала договір про участь у Євробаченні-2019 з Національною суспільною телерадіокомпанією України. Співачка сказала, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".



Після відмови MARUV представити Україну на Євробаченні-2019, за правилами конкурсу, мав би представити музичний колектив Freedom Jazz, який посів друге місце у фіналі Нацвідбору. Проте гурт відмовився від цього. Згодом відмовились і гурти KAZKA та Brunettes Shoot blondes. Хоча останньому навіть не встигли запропонувати виступити на пісенному конкурсі.