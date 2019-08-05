Олег Винник відгуляв день народження в Греції: фото і відео

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Олег Винник
Олег Винник / Instagram / @olegg.vynnyk

Популярний співак Олег Винник у середу, 31 липня, відзначив 46-річчя. У соціальних мережах, де за розкрадачем жіночих сердець стежать 733 тисячі підписників, зірка розповів, як відсвяткував день народження.

Про своє святкування Олег Винник розповів на сторінці в Instagram. Знаменитість вирушив на відпочинок до Греції. Звідти, на острові Корфу, співак записав своїм прихильникам, друзям та колегам відео, на якому подякував за щирі привітання.

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На короткому ролику Винник з келихом шампанського у руках побажав усім миру та любові і згодом випустив святкові кульки у небо.

Додамо, що у Грецію Олег поїхав вперше. У такий спосіб після насиченого графіка з концертними турами артист вирішив організувати собі літню відпустку.

 

Як пише видання ТСН, в Олега є великі концертні плани, однак найбільша його мрія не є матеріальною.

Проводити більше часу з рідними. Ми один одного рідко бачимо. Був період, коли я дуже багато працював, всього себе присвячував творчості: концерти, сцени, люди... Картинки змінювалися, як у калейдоскопі. Але зараз у мене новий етап: досягнуто багато, і я дуже хочу дійти до того моменту, щоб просто насолоджуватися життям,
– заявив він.

Олег Винник
Олег Винник / Instagram / @olegg.vynnyk

Також Олег опублікував нові знімки, на яких він звабливо дивиться у камеру та позує в блакитній сорочці і джинсах.

Найкращий відпочинок для мене – це сон і.. тиша. У тиші можна почути набагато більше, ніж у різнобарв'ї звуків і голосів. Мої пісні народжуються в обіймах тиші,
– додав він у підписі.

Олег Винник
Олег Винник / Instagram / @olegg.vynnyk

Олег Винник
Олег Винник / Instagram / @olegg.vynnyk

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Теги: LifeStyle Олег Винник
Джерело: LifeStyle 24
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