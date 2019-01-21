Олег Винник задумався над зміною іміджу: несподівані деталі

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Олег Винник може змінити імідж
Олег Винник може змінити імідж / Instagram / @olegg.vynnyk

Всі звикли бачити секс-символа українського шоу-бізнесу Олега Винника з розкішним волоссям та ледь помітною щетиною. Однак артист задумався над зміною такого іміджу.

Як і всі зірки, Олег Винник поєднує вокальну кар'єру із блогерством. Тому на його сторінці в Instagram щоразу з'являються нові знімки з буденного життя та гастролей. Полюбляє Олег Винник і спілкуватись зі своїми прихильниками, а днями взагалі звернувся до них із питанням. 

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Артист задумався над зміною іміджу та вирішив порадитись зі своєю фан-групою. Перед камерою Олег Винник постав з бородою та у шапці. Співак по-особливому звернувся до своїх підписників, обігравши слова свого хіта "Вовчиця". 

Зорі прозорі вгорі! Голитися чи не голитися? – написав Олег Винник. 

У мережі прихильники Олега Винника одразу ж розділились на дві групи: одні зазначили, що співаку дуже пасують такі зміни, а от інші переконані – щоб молодше виглядати, йому варто поголитись. "Так ви виглядаєте брутальніше", "Гарно, але краще поголитись", "Легка щетина вам пасує. Але не захоплюйтесь", "Ще би постриглись", "Поголіться, будете молодіше виглядати", – написали користувачі мережі під дописом. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Олег Винник Краса
Джерело: 24 Канал
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