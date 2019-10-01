Олег Винник зізнався, чи запрошують його з виступами у Росію

Український артист Олег Винник дав прес-конференцію, на якій розповів про своє ставлення до гастролей у Росії та Криму. Втім, він уникнув відповіді, чи РФ є агресором для України і не сказав, територією якої країни він вважає Крим.

Термінову прес-конференцію Олег Винник дав разом з продюсером Олександром Горбенком у зв’язку з його нещодавньою участю в міжнародному проєкті "ВСЕМ МИР". Організаторами флешмобу став російський гурт "Мир 519", який підтримує політику Кремля. За участь в проєкті Олег Винник загримів до бази сайту "Миротворець".

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У розмові з журналістами 1 жовтня Олег Винник розповів, чи йому надходять пропозиції щодо виступів у Росії. За його словами, він має принципову позицію туди не їхати, але з яких саме причин – не зазначив.

Я ніколи не виступав у Росії і не буду виступати на цей час, коли ми маємо такий біль і горе,

– заявив співак. В цей же час він не відповів, чи вважає Росію агресором для України.

Він додав, що його запрошують у Росію вже близько трьох років, але він не погоджувався туди їхати ні на концерти, ні на корпоративи. Винник також наголосив, що сьогодні його запросили виступити в Донецьку, але й там він відмовився від концерту. Водночас співак задався питанням, чому українцям можна їхати відпочивати у Крим, а от артистам з виступами – ні.

Дивіться відео ВСЕММИР, яке записав Олег Винник:

"Якщо артист поїде до Криму виступати для своїх співвітчизників, тоді хто він буде? Зрадником? Чому ми не можемо поїхати та виступити там? Вони ж не окупанти, це ж Крим, де живуть наші люди. То відпочити у Криму ми можемо, а виступити ми не можемо", – запитав виконавець.

Продюсер Олександр Горбенко додав, що їм дійсно надходить багато пропозицій з гарантією конфіденційності, але вони не зраджують своїм принципам.

Ми не граємо в ігри зі своєю совістю і ніколи не були за цей період ні в Криму, ні у Росії. Крім того, коли це все почалося, після участі у цьому російському проєкті мені телефонували ведучі російських телеканалів і запрошували Олега до ефіру. Але ми нікуди не поїхали. Це не іги і не іграшки. Наша позиція однозначна, іншої не було і не буде,

– заявив Олександр Горбенко.

На початку прес-конференції продюсер також заявив, що їхній концертний графік не змінився після скандалу через участь в проєкті "ВСЕМ МИР".

"Наш концертний графік не залежить від пропозиції. Їх наразі 16. Це зрозуміло, що це було заплановано, білети продані. Я вважаю, що кожна людина має право на власну точку зору і кожна людина повинна поважати іншу. Якщо це виходить так – це нормальне демократичне суспільство. Якщо людина поважає лише власну точку зору – це Радянський Союз", – підкреслив Горбенко.