Олександр Педан розповів історію з дитинства про вишиванку: яскраві архівні фото

Популярний український телеведучий Олександр Педан долучився до числа зірок шоу-бізнесу, які привітали українців із Днем вишиванки. Він розповів, чому любить це свято та поділився цікавими архівними світлинами.

21 травня є особливим днем для нашого народу. Саме тоді на вулицях можна побачити безліч різноманітних вишиванок, а стрічки у соціальних мережах наповнені неймовірно красивими та колоритними фотографіями. Демонструють свої національні вбрання і знаменитості. Не залишився осторонь і Олександр Педан, який на особистій сторінці в інстаграмі поділився особистою історією.

Читайте також: У жовтій вишиванці та на коні: Катерина Кухар зачарувала яскравим образом

Історія з дитинства

Ведучий зізнався, що в дитинстві протягом 11 років був членом українського народного колективу "Поділля", що у місті Хмельницькому. Його тато був керівником цього ансамблю і вони постійно виступали у вишиваних костюмах.

Відомо, що кожен регіон України має свій автентичний орнамент, тому вишиванки різних областей відрізняються. Це також дає змогу розпізнати, хто звідки.

Олександр розповів, що під час виступів на фестивалях за кордоном вони представляли Україну саме у вишиванках. Ще тоді він помітив, що люди з різних країн залюбки одягають свої національні костюми та пишаються цим.

Бачив подібне у Франції, Грузії, Іспанії, Португалії, в Японії часто. Відтоді зрозумів, що це дуже правильно і круто!

– поділився Педан.

Ведучий також поширив серію світлин, де він зображений з мексиканськими танцюристами у національних костюмах.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Олександр Педан розповів про вишиванку

Олександр зазначив, що любов до вишиванки і її день – це ніяка не “шароварщина”, а свято, яке символізує зв'язок з пращурами через народні традиції. Він наголосив на тому, що вишиванка завжди була символом України. Зараз вона трохи модернізована, проте її суть залишається незмінною.

Можливо, хтось не знає, але за офіційним дрес-кодом навіть на black tie (коли ти йдеш на якісь офіційні заходи, які відбуваються в міністерствах, посольствах) ти можеш одягнути чорний костюм із смокінгом для чоловіка і вечірню сукню для жінок, або маєш право вбратися в національний український костюм: вишиванку чи вишивану сукню,

– розповів ведучий.

Завершив свій допис, привітавши усіх із прекрасним святом.