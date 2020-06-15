Норвезький скрипаль та переможець Євробачення-2009 нещодавно зізнався, що впродовж 11 років залежав від снодійних і антидепресантів. Олександру Рибаку вдалося побороти залежність після реабілітації, проте артист нарешті наважився зізнатися, що стало причиною вживання препаратів.

Відверте зізнання музикант зробив на особистій сторінці в інстаграмі. Він розповів, що період реабілітації був для нього надзвичайно складним. Олександру Рибаку щодня доводилося боротися з головним болем, галюцинаціями та прокидатися в холодному поту після нічних кошмарів.

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Всі ці випробування вже позаду. Нині вперше за 11 років скрипаль та співак засинає без снодійних. Причиною залежності від препаратів він називає свою надмірну вразливість, яка характерна для нього з самого дитинства. Він пригадав, що перший перегляд випуску новин вплинув на нього так сильно, що він не міг ані спати, ані говорити кілька днів. Проте в житті Олександра Рибака все ж був випадок, який зробив його більш чутливим та схильним до тривоги.

У 14 років хлопчик вдарив мене в живіт так сильно, що це назавжди змінило мою нервову систему. Моє перше кохання, мій перший фільм жахіх – усі ці емоції позбавляли мене сну,

– пригадав Рибак.

Переможець Євробачення-2009 зізнався, що саме під час міжнародного конкурсу він регулярно вживав снодійні й антидепресанти, які викликали залежність, а з роками дози ставали все більшими.

Зараз Олександр Рибак має інший ритуал, яким навіює сон. Він сідає за фортепіано й грає доти, доки не захоче спати. Артист радить всім шанувальникам знайти своє "щасливе місце", яке допоможе швидше заснути. Він також наголошує, що варто позбутися звички дивитися Netflix перед сном.