Олександр Божик зіграв одразу два концерти у Львові: чим запам'ятається виступ скрипаля-віртуоза

Видатний український музикант Олександр Божик на початку 2020 року дав два концерти за один вечір у Львові. Подія відбулась у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької, де зібрала повні зали гостей.

Два концерти відбулись впродовж одного вечора 3 січня, де публіку розважав та зачаровував не лише скрипаль Олександр Божик, а й рок-оркестр, гітарист та дружина віртуоза Юлія Божик. Остання, за словами скрипаля, є його порадницею, музичним продюсером та арт-директором. Окрім концертів, подружжя створило новий ютуб-проєкт "Bozhyk Duo", в якому викладає свої найкращі кавери на світові хіти та власні композиції. Останньою з робіт стали українські колядки під супровід скрипки та фортепіано.

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Олександр Божик та Юлія Божик "Bozhyk Duo" – українські колядки: відео

Майже перед кожним виступом Олександр Божик звертався до публіки у залі з невеликим вступом, що розігріти цікавість глядачів до наступної композиції. А таких було чимало – починаючи від "Щедрика", авторського хіта "Don’t Stop", незвичного звучання пісні "Охрана, отмєна" Jerry Heil, каверу на зірку світу Адель та її пісні "Hello", і завершуючи новим поглядом на пісню українського гурту "Без Обмежень" "Зорі запалали", хітом американців Imagine Dragons "Believer" та міксом AC/DC, Apocalyptica та Queen.



Олександр Божик дав два концерти підряд у Львові / Пресслужба музиканта



Олександр Божик у Львові / Пресслужба музиканта

Деякі з музичних композицій були доповнені виступами жіночого танцювального гурту, а особливий захват в глядачів викликав вихід Божик у зал, де він не лише виконував власні хіти посеред людей, а й залучав до гри своїх прихильників, жартуючи, що "Кожен у цьому залі – скрипаль". Не забув і український рекордсмен про свій головний номер вечора – виконання хіта одразу на трьох скрипках за допомогою лише двох смичків. На цей виступ чекали найбільше чи не всі глядачі у залі Львівської опери.



Скрипаль-віртуоз Олександр Божик / Пресслужба музиканта



"Танго" від Олександра Божика у Львові / Пресслужба музиканта



І головний номер вечора – гра на трьох скрипках одночасно / Пресслужба музиканта

Наприкінці концерту Олександр Божик наголосив, що метою їхніх концертів часто є благочинність, відтак він попросив всіх небайдужих врятувати життя його друга-музиканта Петра Чайковського, який наразі бореться з життям, пожертвувавши кошти у скриньки волонтерів.