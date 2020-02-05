Олександр Положинський більше не виступатиме з гуртом "Тартак": відеозвернення до прихильників

Відомий український співак, лідер гурту "Тартак" та проєкту "Був'є" прийняв рішення відійти від творчості. Він подякував шанувальникам за ті роки, які вони були разом із ним та попросив у них та колективу вибачення.

Олександр Положинський заявив, що покидає гурт "Тартак" та проєкт "Був'є". На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував відео, на якому розповів про своє рішення та попросив не турбувати його питаннями з цього приводу.

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Артист зізнається, що йому важко повідомляти про це шанувальників та колег по колективу, проте він змушений зробити такий крок. Олександр не назвав причини його виходу з гуртів, але наголосив, що на цьому життя не закінчується. Він зазначив, що, можливо, колись зможе розповісти, що привело його до такого вчинку, проте зараз він просто дякує усім, хто був поруч із ним та підтримував.

Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку! Ще раз прошу не турбувати мене питаннями, може колись сам зможу й захочу все пояснити. А поки так. Вибачте!

– написав Положинський під роликом.

Прихильники гурту "Тартак" діляться своїми враженнями від такої звістки. Вони засмучені заявою свого улюбленця, проте поважають його рішення і впевнені, що зовсім скоро почують його нову творчість, а пісні "Тартаку" будуть жити завжди.

Що відомо про гурт "Тартак"?"Тартак" — український репкор-гурт, заснований у Луцьку в 1996 році. Лідером гурту став Олександр Положинський. Саме в 1996 році новостворений проєкт взяв участь у відбірковому турі фестивалю "Червона Рута", на якому незабаром переміг. Презентувавши на фестивалі пісні "О-ля-ля", "Подаруй Мені Кохання" та "Божевільні Танці", Тартак став лауреатом 1-ї премії в жанрі танцювальної музики. Тоді й розпочалася творча кар'єра "Тартаку". Окрім Олександра Положинського, в колективі також грають Антон Єгоров (гітара), Ярослав Вільчик (барабани), Денис Левченко (бас). З року в рік гурт ставав все більш популярним та затребуваним. "Тартак" довгі роки був одним з найочікуваніших гостей багатьох фестивалів. Станом на 2019 рік гурт випустив 10 альбомів.