Олександр Пономарьов готує творчу колаборацію з Олегом Винником: перші деталі

Український співак Олександр Пономарьов готується презентувати новий проєкт, який створив у колаборації з Олегом Винником. Наразі артисти зізнались, що це стане своєрідним подарунком прихильницям на 8 березня.

Відомо, що презентація відбудеться 28 лютого та буде присвячена Міжнародному дню жінок. Назва довгоочікуваного проєкту Олександра Пономарьова та Олега Винника співзвучна з хімічним терміном – СО2, що означає вуглекислий газ. За словами авторів, така колаборація по-новому розкриє творчість обидвох артистів та стане справжнім сюрпризом для їхніх прихильниць.

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Олександр Пономарьов та Олег Винник виконають хіти один одного. Кожну пісню вокалісти вирішили записувати з першого дубля і тільки наживо, щоб передати у записі всі емоції. Артисти планують створити серію чорно-білих роликів, акцентуючи увагу не на собі, а на музиці.

З Олегом ми дружимо дуже давно, тому саме з ним я й вирішив записати першу колаборацію в рамках мого проєкту. Думаю, всіх здивує нове звучання вже всім відомих пісень. Такий несподіваний і спільний подарунок ми приготували для всіх жінок!

– розповів Олександр Пономарьов.

Які саме треки увійдуть до такого несподіваного проєкту, поки невідомо. Однак Олег Винник також не стримував захвату від співпраці з Олександром Пономарьовим.

"Я дуже насолодився таким звучанням своєї пісні, абсолютно для мене незвичним. Це правда круто, дуже круто!" – додав він.

Прихильниці Олександра Пономарьова та Олега Винника вже мали можливість почути дуетний запис співаків. На новорічно-різдвяні свята артисти презентували переспів знаменитої колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю!" До співпраці вони залучили беквокалістку Таюне, яка вразила меломанів своїм вокалом.

Дивіться запис Олександра Пономарьова, Таюне та Олега Винника – "Добрий вечір тобі, пане господарю!": відео