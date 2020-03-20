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Олександр Пономарьов показав, як виглядає його старша донька

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Олександр Пономарьов показав свою дорослу доньку / Instagram / @ponomaryovoleksandr

Український співак Олександр Пономарьов чуттєво привітав доньку Євгенію з 22-річчям. Артист опублікував спільне фото з дівчиною, яке викликало захват у мережі.

Як відомо, Євгенія – первісток Олександра Пономарьова та Олени Мозгової. Про день народження нащадка артист написав на офіційній інстаграм-сторінці та зворушив прихильників ніжним привітанням.

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"З днем народження тебе, доню! Божого благословення тобі і многая і благая літа!" – написав Олександр Пономарьов. 

Євгенія – не єдина дитина Олександра Пономарьова. Він також виховує сина Сашка від другого шлюбу з Вікторією Мартинюк. З хлопчиком Олександр Пономарьов проводить вільний час, що залюбки демонструє у мережі.

Щодо особистого життя, то наразі артист перебуває у стосунках з жінкою, яку не знайомить із громадськістю. Про це розповіла колишня дружина Олександра Пономарьова. Вікторія Мартинюк зазначила, що після розлучення зберегла дружні стосунки з ним та спілкується з його новою обраницею. Окрім цього, 12-річний син Пономарьова також ладнає з таємничою жінкою. 

Я дуже вдячна цивільній дружині Олександра, що вона добре ставиться до мого Саші. Я завжди його сварю, коли він не зовсім толерантно про неї відзивається. Я в нього виховую повагу до всіх дорослих. Особливо до цивільної дружини його батька,
– зазначала Вікторія Мартинюк. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Батьки і діти Зіркові діти Зіркові батьки Новини України LifeStyle
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