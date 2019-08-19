Олександр Пономарьов звинуватив американського співака в плагіаті пісні "Варто чи ні": відео

Український естрадний співак Олександр Пономарьов звинуватив американського артиста Артуро Черезо у плагіаті його популярної пісні "Варто чи ні".

Про це Олександр повідомив на своїй сторінці в Facebook. Відомо, що композицію "Варто чи ні" Пономарьов випустив ще у 2004 році. А у листопаді 2018 в YouTube вийшла пісня Invisible американського співака Артуро Черезо.

Читайте також: Телеведуча Оля Фреймут перейшла на проросійський телеканал "Інтер"

Олександр Пономарьов випадково дізнався днями про крадіжку своєї пісні та зізнався, що він шокований.

Хоче вкрасти пісню мою американець з компаніями ! Вже вдруге ! Пісню, яку я написав в 2004 році, виклав в YouTube, зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою і після того почалося. Мова про пісню "Я люблю тільки тебе"! Звичайно буду заганяти цих злодіїв за сині хмари , але... сам прецедент, я в шоці (про коментарі в YouTube взагалі мовчу),

– заявив український виконавець й автор пісні.

Артуро Черезе – Invisible: слухайте пісню

Олександр Пономарьов – Варто чи ні (Я люблю тільки тебе): слухайте оригінал пісні

Інтернет-юзери не промовчали також та у коментарях масово почали звинувачувати американського виконавця в плагіаті.



Коментарі / Скріншот