Олександр Пономарьов звинуватив американського співака в плагіаті пісні "Варто чи ні": відео

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Олександр Пономарьов
Олександр Пономарьов / Facebook / @saspon

Український естрадний співак Олександр Пономарьов звинуватив американського артиста Артуро Черезо у плагіаті його популярної пісні "Варто чи ні".

Про це Олександр повідомив на своїй сторінці в Facebook. Відомо, що композицію "Варто чи ні" Пономарьов випустив ще у 2004 році. А у листопаді 2018 в YouTube вийшла пісня Invisible американського співака Артуро Черезо.

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Олександр Пономарьов випадково дізнався днями про крадіжку своєї пісні та зізнався, що він шокований.

Хоче вкрасти пісню мою американець з компаніями ! Вже вдруге ! Пісню, яку я написав в 2004 році, виклав в YouTube, зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою і після того почалося. Мова про пісню "Я люблю тільки тебе"! Звичайно буду заганяти цих злодіїв за сині хмари , але... сам прецедент, я в шоці (про коментарі в YouTube взагалі мовчу),
– заявив український виконавець й автор пісні.

Артуро Черезе – Invisible: слухайте пісню

Олександр Пономарьов – Варто чи ні (Я люблю тільки тебе): слухайте оригінал пісні

Інтернет-юзери не промовчали також та у коментарях масово почали звинувачувати американського виконавця в плагіаті.


Коментарі / Скріншот

 

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Теги: LifeStyle Скандал Новини LifeStyle Музика Пономарьов Олександр Сергійович
Джерело: LifeStyle 24
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