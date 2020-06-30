Олександра Клітіна: найгарячіші фото політкині
Олександра Клітіна, яку звільнили з посади заступниці міністра інфраструктури, 30 червня вразила заявою – жінка вирішила створити власну партію під назвою "Україна проти корупці". Журналісти LifeStyle 24 переглянули фотографії Клітіної у соцмережі інстаграм та дізнались багато чого цікавого з життя ексчиновниці.
Відеозвернення про оголошення партії Олександра Клітіна записала у вельми неординарний спосіб – у спокусливому червоному купальнику. Вона наголосила, що мета політсили – "розібратися нарешті з цими політичними проститутами", оскільки "на цих ідіотів у штанях точно надії немає".
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Після заяви Олександри Клітіної, яка, за чутками, начебто отримала свою останню посаду "через ліжко", українці почали активно цікавитись жінкою, тому 24 канал зібрав найпікантніші фото з інстаграм-сторінки політкині. У профілі можна побачити чимало фотографій з мандрівок, де жінка засмагає на пляжі. Також ексчиновниця публікує фотографії із начебто своїм сином.
Найгарячіші фото Олександри Клітіної
Олександра Клітіна / Instagram / @aklitina
Олександра Клітіна / Instagram / @aklitina
Олександра Клітіна / Instagram / @aklitina
Цікаво Олександра Клітіна створює свою партію: біографія чиновниці, яку звільнили після інтим-скандалу
Олександра Клітіна / Instagram / @aklitina
Олександра Клітіна / Instagram / @aklitina
Олександра Клітіна / Instagram / @aklitina
Олександра Клітіна / Фото: "Обозреватель"
Олександра Клітіна / Фото: "Обозреватель"
Олександра Клітіна / Instagram / @aklitina
Олександра Клітіна / Фото: "Обозреватель"
Олександра Клітіна / Instagram / @aklitina
Олександра Клітіна (ліворуч) в Криму / Instagram / @aklitina anielapetrache