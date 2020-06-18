Телеведучий тревел-проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров у середу, 17 червня, відсвяткував 37-річчя. Дружина журналіста Олександра Кучеренко влаштувала для іменинника справжній сюрприз – закохані відправилися на відпочинок в Одесу.

"Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко спекла коханому святковий торт та подарувала чоловікові авіаквиток, тож вперше за чотири місяці від початку карантину, подружжя вирушило на відпочинок в Одесу. Кадри з дня народження телеведуча опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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Дмитро Комаров зазначив, що кохана презентувала йому найкращий зі всіх можливих подарунків для мандрівника.

"Вперше більш ніж за 4 місяці кудись летимо і я просто щасливий. Зазвичай, з огляду на мою роботу, за 4 місяці доводиться літати десятки разів, часом в аеропорт їздиш по 4-5 разів на тиждень, а робітники перельоти (зазвичай дуже ранні) починаєш тихо ненавидіти. Але життя в черговий раз показала, що особливо цінуєш те, що стає недоступним. Їдемо в аеропорт", – зазначив ведучий.

Закохане подружжя гуляло сонячною Одесою та каталося на яхті. На кадрі Олександра Кучеренко позувала в дизайнерській сукні від Юлії Магдич, а Дмитро Комаров одягнув святкову білу сорочку.

Шанувальники не могли не помітити, щасливого та захопленого обличчя зіркової пари, тож одразу засипали їх приємними коментарями.

"Шаленію від вашої пари. Щасливі та красиві. Будьте такими завжди", "Ви просто сяяте від щастя, дивишся на вас і також заряджаєшся щастям", "Які ви гарні", "Ви такі красиві та чудові. Нехай цей стан супроводжує вашу пару все життя", – писали прихильники в коментарях.

А от колеги Дмитра Комарова привітали його ще на вечірці команди "1+1". До вітань телеведучого долучилися Катя Осадча, Юрій Горбунов, Людмила Барбір, Руслан Сенічкін, Неля Шовкопляс та багато інших.

Що відомо про Дмитра Комарова та Олександру Кучеренко

У 2019 році, у переддень дня народження Дмитро Комаров несподівано заявив, що одружився. Його обраницею стала ведуча, модель та володарка титулу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко. З дівчиною Дмитро Комаров виходив на паркет "Танці з зірками", однак навіть й натяку не давав, що має з нею романтичні стосунки.



Такої ж таємності закохані дотримувались і під час планування весілля. Олександра Кучеренко замовляла сукню в Дніпрі, а Дмитро Комаров придбав костюм у столичному бутику. Пара таємно одружилась у Єрусалимі в травні 2019 року, під час Євробачення. Тому візит зірок до Ізраїля не привернув увагу вітчизняних ЗМІ. Одразу після церемонії Дмитро та Олександра вирушили у медовий місяць на Мальдіви, де провели райський відпочинок.