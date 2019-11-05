Олександра Грант – кохана Кіана Рівза: що про неї відомо

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Хто така Олександра Грант – кохана Кіану Рівза і що про неї відомо
Кіану Рівз та Олександра Грант / Getty Imagies

Канадський актор Кіану Рівз після багатьох років самотності зустрів свою кохану половинку. Нею стала 46-річна скульпторка та художниця із Лос-Анджелеса Олександра Грант. Жінка одразу привернула до себе увагу багатьох прихильників актора і стала об’єктом для обговорення.

Кіану Рівз без перебільшення є улюбленцем мільйонної армії, яка обожнює його фільми і ретельно слідкує за особистим життям. Актор ніколи не потрапляв у скандальні ситуації, а значну частину своїх коштів він віддає на благодійність. 

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Обраниця Кіана Рівза не схожа на інших зірок, адже вирізняється своєю оригінальною зовнішністю, тож в мережі їй приписали "нестандартність". Вперше пару помітили у 2018 році під час вечері на світському заході. Відтоді пару досить часто помічають на різноманітних вечірках.

Попри те, що Кіану не любить світські виходи, на фото з новою обраницею він виглядає щасливим та усміхненим. Олександра також не відводить погляду від коханого. Разом вони виглядають досить органічною та милою парою. 

Кіану Рівз та Олександра Грант
Кіану Рівз та Олександра Грант 

Кіану Рівз зі своєю дівчиною
Кіану Рівз зі своєю дівчиною

До речі, Ківз ще ніколи не був одруженим. Хтозна, можливо саме зараз актор дозрів до цього важливого кроку, адже з особистим життям у нього складалося все не найкращим чином.

У 1998 році Рівз почав зустрічався з актрисою Дженніфер Сайм. Через рік у пари народилася дівчинка, однак молоду пару спіткало горе. В утробі матері плід був мертвим. 2 квітня 2001 року 28-річна Дженніфер Сайм загинула в автокатастрофі, після цього нещасного випадку Кіана Рівза більше ні з ким не бачили.

Нові стосунки у актора з Олександрою Грант зародилися під час написання книги "Ode to Happiness", яка вийшла у 2011 році. Через декілька років вони знову зустрілися, аби заснувати невеличке видавництво.

Закохані видали спільну книгу
Закохані видали спільну книгу

Відомо, що художниця Олександра Грант окрім видавництва книги, зняла також документальний фільм "Taking Lena Home" Фільм розповідає про повернення викраденого надгробного могильника до Небраски. 

Грант заснувала благодійний проєкт grantLOVE (www.grantlove.com), який виробляє та продає оригінальні твори мистецтва та видання, щоб принести користь художнім проєктам та некомерційному мистецтву. Інстаграм жінки наповнений мистецькими світлинами. Судячи з усього, вона любить те, чим займається.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fun photo from last night's celebration of @lotuslandgarden with @kateandlauramulleavy #lotuslandcelebrates

Допис, поширений Alexandra Grant (@grantalexandra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cedric! @lowellryanprojects : @virginiamartinsen. #borntolove

Допис, поширений Alexandra Grant (@grantalexandra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you @shananys for the great questions! via @laweekly and via @manfredigioacchini. ・・・ #meetanartistmonday at the @laweekly is @alexandragrantstudio ️ A visual artist with an interdisciplinary love of language, specifically the written word. Across paintings, sculpture, photography, installations, and publishing, she evinces a painter’s love of text and an author’s love of images. Grant shows a new series of large-scale, intensely textured and prismatically colored mixed media paintings based on the story of Antigone at @lowellryanprojects in West Adams on June 1st. #laweekly @xartistsbooks #lovehouse #antigone ️️️ https://www.laweekly.com/arts/meet-an-artist-monday-alexandra-grant-10154587 ️️️

Допис, поширений Alexandra Grant (@grantalexandra)

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Кіно
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