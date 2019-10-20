Олександра Кучеренко зізналася, чи планує поповнення у сім'ї з Дмитром Комаровим

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Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров
Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров / Instagram / @aakucherenko

Телеведучий тревел-проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров таємно одружився з журналісткою та моделлю Олександрою Кучеренко у червні 2019 року. Наразі ведучий відправився у чергову експедицію, а Саша повернулася з Парижа, де знімалася у рекламних кампейнах. У новому інтерв'ю дівчина розкрила більше інтимних подробиць стосунків з чоловіком-мандрівником.

В інтерв'ю з Катериною Осадчою для "Світського життя" Олександра Кучеренко відповіла на питання, чи планують вони з Дмитром поповнення у родині.

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"Ми хочемо, щоб наша родина була великою і плануємо, звичайно, дітей. А як саме ми створюватимемо нашу родину, ми подивимося", – сказала модель.

Також дівчина зізналася, що не бачила Комарова понад місяць, адже чоловік в експедиції. Але Олександра переконує, що відстань не є сильно відчутною, тому що вони постійно на зв'язку.

Навіть я вже звикла трішки раніше прокидатися, щоб побажати доброго ранку і трішки пізніше лягти, щоб також бути на зв'язку. Великі часові межі, але ми намагаємося так підлаштувати час, щоб більше спілкуватися одне з одним,
– додала дружина мандрівника.

 

Також дівчина згадала про свою останню поїздку у столицю Франції, яка, за її словами, не була романтичною. "Для мене романтика, можливо, навіть і в джунглях. Романтика це там, де мій чоловік", – наголосила вона.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові романи
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