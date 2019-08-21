Померла зірка телесеріалу "Моя прекрасна няня" Олександра Назарова

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Олександра Назарова померла – причина смерті зірки Моя прекрасна няня
Причина смерті Олександри Назарової / Фото з відкритих джерел

Стала відома причина смерті російської артистки Олександри Назарової. Вона померла 20 серпня у віці 79 років.

Причиною смерті артистки стала поліорганна недостатність – в Олександри була проблема з легенями. Про це повідомляє Комсомольська правда. 

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Виявилось, що в актриси було захворювання легенів і її поклали в лікарню в липня цього року. Там їй зробили трахеотомію, проте це не допомогло.

У Олександри почали відмовляти інші органи, а 17-го серпня Назарову перевели в іншу лікарню. За словами заступника художнього керівника Театру імені Єрмолової Галини Боголюбової, артистка перебувала в комі. 

Олександра Назарова дебютувала у фільмі "А якщо це кохання?" у 1961-му році, в якому зіграли Андрій Миронов та Євген Жариков. Натомість зірка зіграла у понад 100 фільмах та серіалах, серед яких "Нічна варта" та "Бригада". Проте найбільшу популярність їй принесла роль Баби Наді – бабусі головної героїні Вікторії в серіалі "Моя прекрасна няня".

У 2001-му році вона отримала звання народної артистки Росії.

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Теги: Новини Росії Новини LifeStyle LifeStyle Кіно Втрати
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