Популярна українська танцівниця Олена Шоптенко замилувала мережу рідкісною світлиною з сином. Зірка зробила публікацію з нагоди дня народження малюка.

Олена поділилася зворушливим фото на особистій сторінці в інстаграмі. Рідкісний кадр із синочком швидко викликав активні обговорення в мережі.

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Фото Олени Шоптенко з сином

Сьогодні, 9 червня, маленькому Олексію виповнюється два роки. Його зіркова матуся вирішила поділитися цією радісною новиною зі своїми шанувальниками.

Відомо, що хлопчика назвали на честь батька Олексія Іванова. Олена оберігає сина від сторонніх очей і рідко публікує спільні фотографій. Досі вона не наважувалася показати обличчя свого малюка.

На знімку мама із сином позують щасливими. Вони з ніжністю цілують один одного, показуючи свою любов. Обоє мають вбрання синього кольору, що гармонійно поєднує образи між собою. Це перше фото, на якому хлопчик зображений з боку. Зазвичай, він позує, стоячи спиною до камери.

2 роки! З днем народження, мій любимий велетень! Дякую тобі за кожен наш день!

– написала в публікації Шоптенко.



Олена Шоптенко з сином / Instagram / @alena_shoptenko

Що відомо про особисте життя Олени Шоптенко?

У червні 2013 року Олена вийшла заміж за хореографа Дмитра Дікусара. Проте шлюб тривав недовго. У квітні 2016 року вона заявила, що офіційно розлучилася з Дмитром. 15 жовтня 2016 року Шоптенко вдруге вийшла заміж. Її обранцем став відомий підприємець Олексій Іванов. 9 червня 2018 року у пари народився син, якого назвали Олексієм.