Зіркова матуся приховує обличчя сина Олексія від камер, проте з радістю ділиться досягненнями 2-річного малюка. Олена Шоптенко розповіла, що хлопчик вже розрізняє кольори, та зізналась, як він їх називає. Як виявилось, танцівниці було непросто "перевести" його слова.

Українська танцівниця та хореографиня досить часто публікує спільні фото з малюком на особистій сторінці в інстаграмі. Олена Шоптенко показала, як проводить час з сином на власній кухні. У домашньому сірому костюмі та з розпущеним волоссям вона сиділа на підлозі з Олексієм, який був зацікавлений дозвіллям з мамою.

Знаменитість вирішила розповісти про успіхи свого первістка. Він вже орієнтується у кольорах, проте називає їх по-своєму.

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Які слова знає 2-річний син Олени Шоптенко?

"Каня, нюня, дуда, біба, гава, туна", – процитувала сина танцівниця. Як з'ясувалось, саме ці слова – це червоний, зелений, жовтий, блакитний, помаранчевий і чорний кольори. Олена Шоптенко зізналась, що їй було досить складно зрозуміти мову 2-річного Олексія та "переводити з дитячої".

"Висновок один: дитячу мову по праву варто вважати окремою мовою, а мам – справжніми поліглотами! Адже скільки у ній діалектів", – жартівливо написала зірка.

У коментарях прихильники Олени Шоптенко висловили захоплення сином зірки й зізналися, що його назви кольорів дуже милі. Серед її шанувальників є чимало матусь, які також розповіли оригінальні слова своїх малюків.