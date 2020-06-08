Олена Войченко розповіла про зради Остапчука: Оплачував таксі до коханки моєю кредитною карткою
Ексдружина українського телеведучого та шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко відверто розповіла про його численні зради навіть під час того, як вона була вагітною.
Олена Войченко дала відверте інтерв'ю для ютуб-каналу "Олицкая". Під час розмови з ведучою жінка розповіла про зради свого ексчоловіка, його стосунки з дітьми та інші подробиці з життя після розлучення.
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Зради Володимира Остапчука
Остапчук не припиняв зраджувати навіть під час того, як Войченко носила під серцем їхнього сина.
Олена каже, що про стосунки з іншими жінками вона дізналася випадково. Одного разу Остапчук віддав дружині свій телефон, у якому були листування з іншими. Також світлини його оголених подруг, обговорення зустрічей та навіть планування спільних поїздок за кордон.
Коли Евану було більше, ніж пів року, Володимир віддав мені свій старий телефон, щоб я ним користувалася. І в цьому телефоні в галереї він залишив фото і скріншоти листування з іншими жінками. Їх було три,
– сказала Олена.
Войченко розповіла і про цинічну брехню ексчоловіка. В одному з ефірів "Танців з зірками", де Остапчук брав участь, показали сюжет про його подружнє життя. На екрані були кадри з весілля, а також Остапчук наголосив, що дуже любить свою дружину і присвятив їй танець. Проте в цей час він вже мав стосунки із теперішньою обраницею Христиною Горняк і встиг злітати з нею в Париж.
Сюжет на "Танцях з зірками" про Володимира та Олену / Скріншот з "Танців з зірками"
Фото Христини Горняк з подорожі в Париж / Скріншот / Instagram / @kristygor
Фото Христини Горняк з подорожі в Париж / Скріншот / Instagram / @kristygor
Борг Володимира Остапчука
Олена каже, що під час своїх поїздок до коханки, Остапчук не соромився розраховуватися її кредитною карткою. Шокуючим зізнанням стало те, що Володимир взяв кошти у її родичів. На ці гроші він купив квартиру та автомобіль Jaguar за 40 тисяч доларів. Проте він так і не повернув борг і Олені довелося розраховуватися самій.
Що думає Олена Войченко про стосунки ексчоловіка з новою обраницею?
Олена зазначила, що нічого поганого про Христину Горняк сказати не може. Вона має спільних знайомих з Христиною і вважає, що вони гарна пара.
Інтерв'ю Олени Войченко: дивіться відео онлайн