Ексдружина українського телеведучого та шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко відверто розповіла про його численні зради навіть під час того, як вона була вагітною.

Олена Войченко дала відверте інтерв'ю для ютуб-каналу "Олицкая". Під час розмови з ведучою жінка розповіла про зради свого ексчоловіка, його стосунки з дітьми та інші подробиці з життя після розлучення.

Читайте також Ексдружина Остапчука: Він намагається тиснути на мене

Зради Володимира Остапчука

Остапчук не припиняв зраджувати навіть під час того, як Войченко носила під серцем їхнього сина.

Олена каже, що про стосунки з іншими жінками вона дізналася випадково. Одного разу Остапчук віддав дружині свій телефон, у якому були листування з іншими. Також світлини його оголених подруг, обговорення зустрічей та навіть планування спільних поїздок за кордон.

Коли Евану було більше, ніж пів року, Володимир віддав мені свій старий телефон, щоб я ним користувалася. І в цьому телефоні в галереї він залишив фото і скріншоти листування з іншими жінками. Їх було три,

– сказала Олена.

Войченко розповіла і про цинічну брехню ексчоловіка. В одному з ефірів "Танців з зірками", де Остапчук брав участь, показали сюжет про його подружнє життя. На екрані були кадри з весілля, а також Остапчук наголосив, що дуже любить свою дружину і присвятив їй танець. Проте в цей час він вже мав стосунки із теперішньою обраницею Христиною Горняк і встиг злітати з нею в Париж.



Сюжет на "Танцях з зірками" про Володимира та Олену / Скріншот з "Танців з зірками"



Фото Христини Горняк з подорожі в Париж / Скріншот / Instagram / @kristygor



Фото Христини Горняк з подорожі в Париж / Скріншот / Instagram / @kristygor

Борг Володимира Остапчука

Олена каже, що під час своїх поїздок до коханки, Остапчук не соромився розраховуватися її кредитною карткою. Шокуючим зізнанням стало те, що Володимир взяв кошти у її родичів. На ці гроші він купив квартиру та автомобіль Jaguar за 40 тисяч доларів. Проте він так і не повернув борг і Олені довелося розраховуватися самій.

Що думає Олена Войченко про стосунки ексчоловіка з новою обраницею?

Олена зазначила, що нічого поганого про Христину Горняк сказати не може. Вона має спільних знайомих з Христиною і вважає, що вони гарна пара.

Інтерв'ю Олени Войченко: дивіться відео онлайн