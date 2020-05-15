24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Олена Зеленська віддала на благодійність особливу сукню: яке вбрання пожертвувала перша леді

-
Олена Зеленська віддала на благодійність сукню
Олена Зеленська віддала на благодійність сукню / Instagram / @olenazelenska_official

Перша леді Олена Зеленська вкотре долучилась до благодійної ініціативи. Цього разу знаменита українка вирішила підтримати соціальний проєкт #звичкаусвідомлювати, передавши її авторам особливу сукню зі свого гардеробу.

Про це Олена Зеленська розповіла на інстаграм-сторінці. У дописі перша леді закликала всіх українців дбати про навколишнє середовище. Високопосадовиця на власному прикладі показала, що це легко зробити: вона передала дизайнерську сукню для підтримки соціальної ініціативи. Таким чином Олена Зеленська не стала однією з модниць, які необдумано оновлюють свій гардероб, засмічуючи планету одягом, що міг би ще послужити комусь.

Дивіться також: Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська

"Відповідальне споживання – життєва філософія, яка набирає дедалі більших обертів. Цей тренд дуже близький і мені, бо я впевнена, що, засмічуючи своє середовище, ми засмічуємо і власну свідомість", – зазначила вона.

Олена Зеленська вирішила віддати на благодійність особливу сукню. Білосніжне вбрання від української дизайнерки Дафни Мей вона одягала на перший прийом закордонної делегації. Тоді Олена Зеленська дебютувала у статусі першої леді та мала офіційну зустріч з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу.

Це не вперше Олена Зеленська віддає на благодійність своє дизайнерське вбрання. Наприкінці листопада 2019 року перша леді України виставила на аукціон жовту сукню від Івана Фролова, в якій вона побувала на інтронації імператора Японії. Всі гроші від продажу знакового вбрання знаменита українка передала у фонд "Таблеточки", який допомагає важкохворим дітям. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: благочинність Новини України Олена Зеленська LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
14 травня , 12:55 Цитати Святослава Вакарчука, які надихають
Юлія Михайлова
Кейт Бланшетт – 51: володарка Оскара про довіру, чесність та інші правила успішного шлюбу
14 травня , 12:07 Кейт Бланшетт – 51: володарка Оскара про довіру, чесність та інші правила успішного шлюбу
Марта Вересюк
День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
14 травня , 11:14 День народження Вакарчука: 11 маловідомих пісень, які вас здивують
Наталя Сколоздра