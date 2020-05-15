Олена Зеленська віддала на благодійність особливу сукню: яке вбрання пожертвувала перша леді

Перша леді Олена Зеленська вкотре долучилась до благодійної ініціативи. Цього разу знаменита українка вирішила підтримати соціальний проєкт #звичкаусвідомлювати, передавши її авторам особливу сукню зі свого гардеробу.

Про це Олена Зеленська розповіла на інстаграм-сторінці. У дописі перша леді закликала всіх українців дбати про навколишнє середовище. Високопосадовиця на власному прикладі показала, що це легко зробити: вона передала дизайнерську сукню для підтримки соціальної ініціативи. Таким чином Олена Зеленська не стала однією з модниць, які необдумано оновлюють свій гардероб, засмічуючи планету одягом, що міг би ще послужити комусь.

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"Відповідальне споживання – життєва філософія, яка набирає дедалі більших обертів. Цей тренд дуже близький і мені, бо я впевнена, що, засмічуючи своє середовище, ми засмічуємо і власну свідомість", – зазначила вона.

Олена Зеленська вирішила віддати на благодійність особливу сукню. Білосніжне вбрання від української дизайнерки Дафни Мей вона одягала на перший прийом закордонної делегації. Тоді Олена Зеленська дебютувала у статусі першої леді та мала офіційну зустріч з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу.

Це не вперше Олена Зеленська віддає на благодійність своє дизайнерське вбрання. Наприкінці листопада 2019 року перша леді України виставила на аукціон жовту сукню від Івана Фролова, в якій вона побувала на інтронації імператора Японії. Всі гроші від продажу знакового вбрання знаменита українка передала у фонд "Таблеточки", який допомагає важкохворим дітям.

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