Олена Кравець приголомшила схожістю зі своєю старшою донькою: фото

Українська гумористка з "Кварталу 95" Олена Кравець відвідала світську подію зі своєю 16-річною Марією. Відомі красуні постали перед камерою у стильних вбраннях та приголомшили мережу схожість.

Олена Кравець відвідала танцювальне шоу "Шафа", яке пройшло у Києві. Мабуть, цей проєкт був цікавим для акторки, адже вона вже кілька місяців виходить на паркет "Танців з зірками 2019". У мережі Олена Кравець поділилась із прихильниками ефектними знімками, зробленими під час шоу "Шафа". На кадрах вона постала зі своєю старшою донькою Марією.

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Для рідкісного спільного виходу Олена Кравець обрала приталені штани, коричневу кофту та кашкет. Образ акторка доповнила стильними аксесуарами, зокрема, сумкою та ремнем. А от її донька Марія красувалась у білій футболці, джинсах та сірому картатому піджаку. Модниця також врахувала сучасні тренди, доповнивши look ремнем.

Проте не тільки стильні образи привернули увагу громадськості. У мережі відзначили, що Марія росте копією Олени Кравець.



Олена Кравець з донькою Марією / Instagram / @lennykravets



Марія Кравець приголомшує схожістю з зірковою мамою / Instagram / @lennykravets / @ma_kravets

Як відомо, Марія – не єдина донька Олени Кравець. Спільно зі своїм чоловіком Сергієм, одним з креативних авторів "Кварталу 95", вона виховує 3-річних двійнят Катерину та Івана. У коментарі ТСН Олена Кравець зізналась, що її 16-річна донька вже рік живе окремо та займається модельною кар'єрою.

"Я крута мама. Це було вимушене рішення. Наша велика сім’я була трохи обтяжена житлом, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо. Ми почали шукати можливості й ця можливість дивовижним чином сама собою утворилася. Батьки однієї з подруг Маші подзвонили мені й сказали: "Олено, ми знаємо, що є така проблема, що ви хочете вирішити це питання, а у нас є рішення. Давайте ваша донька буде жити з нашою", – зізналась Олена Кравець.