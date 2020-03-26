Олена Кравець розповіла про стосунки з сім'єю Володимира Зеленського: відео

Акторка студії "Квартал 95", тренер гумористичного шоу "Ліга сміху" Олена Кравець відверто розповіла про стосунки з родиною президента Володимира Зеленського. Жінка зазначає, що хоч вони і рідко спілкуються, проте з гордістю може називати Володимира та його дружину своїми друзями.

Олена Кравець та Володимир Зеленський довгий час разом працювали в команді студії "Квартал 95". Вони грали на одній сцені та встигли припасти до душі мільйонам глядачам. Після того, як Володимир став президентом України та покинув "Квартал", часу на спілкування майже немає, але теплі стосунки між колишніми колегами все ж таки залишилися.

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В інтерв'ю для програми "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1" Олена Кравець розповіла, що навіть тоді, коли лідер творчої студії Володимир Зеленський став президентом, стосунки із його сім'єю не змінилися.

Я не можу усвідомити весь об'єм тих робіт, задач, проблем, викликів, які у нього виникають щодня. Тому стараюся не відволікати його,

– поділилася Олена.

Жінка в захваті від поведінки своєї подруги та куми, першої леді України Олени Зеленської.

Вона неймовірно сильна та гідна цього звання. Вона не протирічить собі, є справжньою. Колись я казала їй, що не змогла б так,

– зізналася акторка.

Олена розповіла, що вона виступає на сцені України, а Зеленська – на світовій арені, де зовсім інші масштаби. У Кравець немає амбіцій стати першої леді. Вона щаслива бути поруч зі своїм чоловіком та піклуватися про сім'ю.

Олена Кравець у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн