Олена Кравець зізналась, як пройшло її перше побачення з чоловіком

741 Читать новость на русском
Олена Кравець згадала своє перше побачення
Олена Кравець згадала своє перше побачення / Пресслужба

Єдина жінка гумористичного шоу "Квартал 95" Олена вже 17 років перебуває у шлюбі зі своїм колегою Сергієм Кравцем. Пара познайомилась на перших етапах створення шоу та з того часу вражає взірцевими стосунками. Однак як все переросло у службовий роман – Олена Кравець лаконічно розповіла журналістам.

Олена Кравець – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка не виставляє особисте життя на показ громадськості. Акторка "Кварталу 95", здебільшого, ділиться з прихильниками досягненнями на роботі та вкрай рідко показує свою сім'ю. Однак у шоу Improv Live Show, що виходить на Новому каналі, вона зробила виняток та розповіла про перше побачення зі своїм чоловіком Сергієм. 

Читайте також: Олена Кравець приголомшила схожістю зі своєю старшою донькою: фото

На спогади Олену Кравець надихнуло завдання розважального проєкту. Зразкова дружина повинна була зіграти роль жінки, яка має роман з двома чоловіками. В імпровізації вона повинна була розкрити сюжет, розпочинаючи репліки словами на одну літеру. Викручуватись із ситуації Олені Кравець вдалось, хоч, як вона розповіла, ніколи не ходила на побачення з кількома хлопцями. Та і важливе для неї рандеву з Сергієм Кравцем не було дуже романтичним. 

"Першого побачення у традиційному форматі в мене й не було. У ті часи романтичні зустрічі в нас якось були не в пошані. Грошей завжди не вистачало, та й кафе у нашому мікрорайоні теж було небагато. Зате мені дуже запам'яталося побачення з чоловіком, яке відбулося чотири місяці тому. Саме тоді ми вирішили ввести сімейну традицію – вечір п'ятниці присвячувати собі. Ми запозичили її в Сергієвих знайомих, у яких восьмеро дітей", – поділилась Олена Кравець. 

Така ідея сподобалась багатьом учасникам і глядачам шоу, а сам випуск Improv Live Show привернув увагу любителів "Кварталу 95".

Олена Кркавець на шоу Нового каналу
Олена Кравець на шоу Нового каналу / Пресслужба

Як відомо, Олена Кравець вийшла заміж за свого колегу по "Квартал 95" у 2002 році. Тоді актори працювали у Кривому Розі, а між двома гумористами спалахнула взаємна симпатія. У 2003-му у подружжя народилась донька Марія, а шоу почало отримувати велику популярність серед глядачів. Відтак "Квартал 95" переїхав до Києва. 

Наразі Олена та Сергій Кравці живуть у помешканні в столиці та виховують трьох дітей. Окрім первістка, пара має 3-річних двійнят Катерину та Івана. Олена і досі виступає з колективом та є очільницею "Жіночого кварталу". А от Сергій – один із креативних авторів студії. 

Олена Кравець з чоловіком Сергієм
Олена Кравець з чоловіком Сергієм / Instagram / @lennykravets

blog_ava
Три ідеальні виходи в сукні: королева Іспанії Летиція демонструє власний стиль – фото
сьогодні
4102
Теги: LifeStyle Новини України Квартал 95 Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
сьогодні 17:02 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 4035
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні 15:01 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 3326
В Алли Мазур діагностували рак: реакція українських зірок та колег телеведучої
сьогодні 11:39 В Алли Мазур діагностували рак: реакція українських зірок та колег телеведучої
Юлія Михайлова 16831
Випробуйте інтуїцію: як добре ви знаєте фільми Джерарда Батлера – тест
сьогодні 11:30 Випробуйте інтуїцію: як добре ви знаєте фільми Джерарда Батлера – тест
Юлія Михайлова 315
5 маловідомих фактів з життя акторки Вупі Голдберг
сьогодні 11:07 5 маловідомих фактів з життя акторки Вупі Голдберг
Юлія Михайлова 1091
Новини
Більше новин
Залиште відгук