Олена Кравець зізналась, як пройшло її перше побачення з чоловіком

Єдина жінка гумористичного шоу "Квартал 95" Олена вже 17 років перебуває у шлюбі зі своїм колегою Сергієм Кравцем. Пара познайомилась на перших етапах створення шоу та з того часу вражає взірцевими стосунками. Однак як все переросло у службовий роман – Олена Кравець лаконічно розповіла журналістам.

Олена Кравець – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка не виставляє особисте життя на показ громадськості. Акторка "Кварталу 95", здебільшого, ділиться з прихильниками досягненнями на роботі та вкрай рідко показує свою сім'ю. Однак у шоу Improv Live Show, що виходить на Новому каналі, вона зробила виняток та розповіла про перше побачення зі своїм чоловіком Сергієм.

Читайте також: Олена Кравець приголомшила схожістю зі своєю старшою донькою: фото

На спогади Олену Кравець надихнуло завдання розважального проєкту. Зразкова дружина повинна була зіграти роль жінки, яка має роман з двома чоловіками. В імпровізації вона повинна була розкрити сюжет, розпочинаючи репліки словами на одну літеру. Викручуватись із ситуації Олені Кравець вдалось, хоч, як вона розповіла, ніколи не ходила на побачення з кількома хлопцями. Та і важливе для неї рандеву з Сергієм Кравцем не було дуже романтичним.

"Першого побачення у традиційному форматі в мене й не було. У ті часи романтичні зустрічі в нас якось були не в пошані. Грошей завжди не вистачало, та й кафе у нашому мікрорайоні теж було небагато. Зате мені дуже запам'яталося побачення з чоловіком, яке відбулося чотири місяці тому. Саме тоді ми вирішили ввести сімейну традицію – вечір п'ятниці присвячувати собі. Ми запозичили її в Сергієвих знайомих, у яких восьмеро дітей", – поділилась Олена Кравець.

Така ідея сподобалась багатьом учасникам і глядачам шоу, а сам випуск Improv Live Show привернув увагу любителів "Кварталу 95".



Олена Кравець на шоу Нового каналу / Пресслужба

Як відомо, Олена Кравець вийшла заміж за свого колегу по "Квартал 95" у 2002 році. Тоді актори працювали у Кривому Розі, а між двома гумористами спалахнула взаємна симпатія. У 2003-му у подружжя народилась донька Марія, а шоу почало отримувати велику популярність серед глядачів. Відтак "Квартал 95" переїхав до Києва.

Наразі Олена та Сергій Кравці живуть у помешканні в столиці та виховують трьох дітей. Окрім первістка, пара має 3-річних двійнят Катерину та Івана. Олена і досі виступає з колективом та є очільницею "Жіночого кварталу". А от Сергій – один із креативних авторів студії.



Олена Кравець з чоловіком Сергієм / Instagram / @lennykravets