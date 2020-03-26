24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Олена Кравець вперше розповіла про втрату двох дітей

- Читать новость на русском
Олена Кравець / Instagram / @lennykravets

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець виховує трьох дітей. Жінка зізналася, що могла б бути матір'ю п'ятьох, проте двічі втрачала вагітність на одному й тому ж терміні.

Талановита акторка та успішна жінка в українському шоу-бізнесі Олена Кравець вже встигла пройти багато випробувань. Після того, як у Олени народилася донька, вона прагнула стати мамою вдруге, проте їй не вдавалося. Знаменитість втратила двох дітей на восьмому тижні вагітності. Про це вона розповіла у відвертому інтерв'ю для програми "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1".

Читайте також: Монатік замилував мережу танцювальним відео з синами

Викидні траплялися через напружений графік Олени. Вона постійно поспішала, будувала кар'єру і через це довго не могла отримати омріяне щастя. 

У мене два рази завмирала вагітність. Це траплялося на одному й тому ж терміні. Була гонитва і на цій швидкості дітей не виношують. Колись про це було дуже важко говорити,
– зізналася акторка.

У 2016 році вона народила двійню. Олена розповіла, що довго не могла повірити в те, що носить під серцем двох малюків. Тоді чоловік сказав їй, що до них повернулися довгоочікувані дітки. 

Я думала, що лікар дивиться не на мою картинку, що хтось до мене був з двійнятами. Моя свідомість довго не могла прийняти це,
– поділилася зіркова матуся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets)

Кравець порадила тим, хто зіткнувся зі схожою ситуацією не боятися звертатися по допомогу в психологію. Так пережити стрес буде набагато легше. Зараз Олена щаслива та насолоджується кожної хвилиною материнства. Нікуди не поспішає і проводить час з дітьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elena Kravets (@lennykravets)

Олена Кравець у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн

 

Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові батьки LifeStyle Олена Кравець
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
25 березня 15:02 У стилі Керрі Бредшоу: образи Сари Джесіки Паркер, які надихають
Юлія Михайлова
25 березня 13:21 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
25 березня 12:01 Година Землі 2020: що це таке і точний час в Україні
Квітослава Туз
25 березня 11:30 Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми
Юлія Михайлова
24 березня 19:35 "Спіймати Кайдаша": цікаві факти про головних акторів українського серіалу
Юлія Михайлова
Новини
Більше новин
Залиште відгук