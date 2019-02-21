Олена Мозгова прокоментувала скандал з MARUV: Вона не остання колаборантка в цій країні

1343 Читать новость на русском
Олена Мозгова
Олена Мозгова / Instagram / @mozgovaolena

Скандал, який розгорівся навколо переможниці Нацвідбору Євробачення-2019 MARUV, набирає обертів. Пройти повз відмову виконавиці представляти Україну в Ізраїлі не змогла й донька знаменитого українського композитора Миколи Мозгового Олена.

Скандал навколо переможниці Нацвідбору Євробачення-2019 встигли прокоментувати Потап, Сергій Притула, директор MELOVIN та багато інших зірок. Хтось вважає, що вона не має права брати участі в Євробаченні-2019, хтось стверджує, що думати про це треба було до Нацвідбору. Своїм баченням щодо цієї ситуації продюсерка Олена Мозгова поділилася для видання "Факти".

Читайте також: Допустили до участі, не допускайте суч*сті: Потап записав скандальне відео про Євробачення

Вона зауважила, що вибір зробили українські глядачі, тому не варто ставити до MARUV ніяких претензій.

Співачка може подобатися чи ні, але вона така, яка є. Її взяли в відбір, вона виступила, сказала все, що думає, або, може, не все, показала свій номер. Людям сподобалося – вони проголосували, журі сподобалося - вони проголосували. Які до неї можуть бути претензії? Особисто у мене тільки в контексті її совісті. Але я не проповідник, а вона не моя парафіянка. MARUV доросла дівчинка і знає, що робить. Вона перша і, на жаль, не вона остання колаборантка в цій країні. Так, багато хто не розуміє, що в країні йде війна,
– прокоментувала Олена Мозгова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

 

blog_ava
Вирок Зайцевій і Дронову: відео онлайн-трансляції засідання суду
сьогодні
3465
Теги: LifeStyle MARUV Євробачення 2019 Новини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
сьогодні 15:13 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
10651
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 13:14 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
9081
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні 11:15 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
6075
Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
25 лютого 21:30 Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
423
Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
25 лютого 19:01 Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
992
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук