Олена Мозгова прокоментувала скандал з MARUV: Вона не остання колаборантка в цій країні

Скандал, який розгорівся навколо переможниці Нацвідбору Євробачення-2019 MARUV, набирає обертів. Пройти повз відмову виконавиці представляти Україну в Ізраїлі не змогла й донька знаменитого українського композитора Миколи Мозгового Олена.

Скандал навколо переможниці Нацвідбору Євробачення-2019 встигли прокоментувати Потап, Сергій Притула, директор MELOVIN та багато інших зірок. Хтось вважає, що вона не має права брати участі в Євробаченні-2019, хтось стверджує, що думати про це треба було до Нацвідбору. Своїм баченням щодо цієї ситуації продюсерка Олена Мозгова поділилася для видання "Факти".

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Вона зауважила, що вибір зробили українські глядачі, тому не варто ставити до MARUV ніяких претензій.

Співачка може подобатися чи ні, але вона така, яка є. Її взяли в відбір, вона виступила, сказала все, що думає, або, може, не все, показала свій номер. Людям сподобалося – вони проголосували, журі сподобалося - вони проголосували. Які до неї можуть бути претензії? Особисто у мене тільки в контексті її совісті. Але я не проповідник, а вона не моя парафіянка. MARUV доросла дівчинка і знає, що робить. Вона перша і, на жаль, не вона остання колаборантка в цій країні. Так, багато хто не розуміє, що в країні йде війна,

– прокоментувала Олена Мозгова.