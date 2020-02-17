Олена Мозгова розкритикувала учасників Нацвідбору Євробачення-2020

Відома продюсерка Олена Мозгова публічно прокоментувала другий півфінал Національного відбору Євробачення-2020. У шоу брав участь її чоловік David Axelrod, відтак знаменита українка була глядачкою грандіозного вокального проєкту. У мережі вона поділилась враженнями від Нацвідбору, розкритикувавши одних з учасників.

Відповідний допис Олена Мозгова розмістила на офіційній фейсбук-сторінці. За словами продюсерки, одні з учасників Нацвідбору показали невдалий виступ, адже не потрапляли у ноти. Про кого саме йде мова, Олена Мозгова вирішила не уточнювати.

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"Передивилась вчорашній ефір... Бо дещо не зрозуміла вчора... Ну так, співати пісню, чи вибачте, пісня – то коли хоча б приспів є, а так назвемо це треком. Так от, співати трек в три ноти і в жодну не попасти, то дійсно потрібно мати неабиякий талант. Але, як то кажуть, на колір і смак фломастери таки різні", – заявила вона.

Допис Олени Мозгової нагадав коментар судді Нацвідбору Віталія Дроздова. Оцінюючи виступ гурту MOONZOO та репера F.M.F. Sure він зізнався, що пісня дещо дивна для Євробачення. Танцювальну композицію, яку самі артисти відносять до Sad Dance, Віталій Дроздов назвав треком і припустив, що саме в Європі така творчість може мати шалений успіх. У наступний етап конкурсу MOONZOO не потрапили.

Пісня дивна, у неї дуже складна структура. Таке, мабуть, рідко називають піснею, бо це трек. Ви на цьому конкурсі трохи біла ворона, бо конкурс пісень, а не конкурс треків. Але мені подобається, що ви тут, бо така музика теж має бути представлена українцям. Мені здається, що в Європі таку музику цінуватимуть більше, ніж в Україні,

– зазначив Віталій Дроздов.

MOONZOO feat F.M.F. Sure – Maze на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Водночас Олена Мозгова вирішила публічно підтримати іншу учасницю Нацвідбору – Еліну Іващенко. Вокалістка не стала фіналісткою шоу, однак вразила зіркових експертів своїм виступом. Олена Мозгова побажала співачці успіху та перемог і не стримувала свого захвату від її творчості.

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"Еліно Іващенко, Вадиме Лисице, від щирого серця ми бажаємо вам успіху і великих перемог, все попереду і ми віримо, що ваш творчій тандем вже зовсім скоро покаже ще більш фантастичні результати. Мали б за честь бути разом з вами і у цьому фіналі. Ви круті і ви про музику", – написала вона.

Еліна Іващенко – Get Up на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Чоловік Олени Мозгової David Axelrod виступив на Нацвідборі Євробачення-2020 з ліричною баладою, яку присвятив коханій та їхній спільній доньці. Однак участь талановитого артиста обернулась серією скандалів. У мережі знайшли трек 1988 року, який дуже нагадував авторську композицію David Axelrod. Тому фіналіста Нацвідбору запідозрили у плагіаті.

Окрім цього, колишня менеджерка співака заявила, що ім'я Володимир Ткаченко змінив для того, щоб не виплачувати борги. Вона навіть подала до суду на артиста. Процес, за словами Олени Мозгової, завершився перемогою David Axelrod, та коментувати резонансну заяву продюсерка візьметься після консультації з юристами.