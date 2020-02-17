Олена Мозгова відреагувала на скандал з David Axelrod: Робити піар на бруді не в наших правилах

У день другого півфіналу Нацвідбору Євробачення-2020 на David Axelrod посипалися гучні звинувачення від колишньої менеджерки, яка назвала співака шахраєм та аферистом. За чоловіка в мережі заступилася відома дружина Олена Мозгова, яка запевнила, що жодні скандали не завадять артисту підготуватися до фінального відбору.

Цьогоріч Національний відбір на Євробачення-2020 не обійшовся без скандалів, які цього разу вирують не на сцені пісенного конкурсу, а в мережі та пресі. За кілька годин до виступу David Axelrod його колишня менеджерка опублікувала резонансну заяву, проливши світло на зміну іміджу та сценічного ім'я виконавця.

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Через чималий резонанс у вітчизняних ЗМІ дружина та продюсерка співака була змушена відреагувати на чутки, які можуть повпливати на ставлення публіки до David Axelrod. Раніше Олена Мозгова лаконічно прокоментувала ситуацію, заявивши, що вже звернулась за допомогою до юристів. Тоді вона наголосила, що судові позови вони виграли, назвавши звинувачення необґрунтованими.

Після роздумів та консультації з експертами продюсерка все ж висловила своє ставлення до конфлікту на офіційній сторінці у фейсбуці.

Ті, хто думає, що зможе вибити нас з колії, чи відволікти від підготовки до фіналу своїми скандалами, заказухами, жовтими статтями, своїми помиями та брудним спіднєм дуже, к*рва, помилились щодо стійкості наших характерів і твердості наших переконань,

– написала Олена Мозгова.



Олена Мозгова та David Axelrod / Facebook / @DavidAxelrod.Official

Вона зазначила, що довго міркувала над тим, чи потрібно показувати рішення суду у справах 2012 року, які, як запевняє Олена Мозгова, подружжя виграло. Проте, на її думку, не варто зайвий раз доводити чесне ім'я артиста David Axelrod та відсутність плагіату в його творчості: "Нам нема в чому виправдовуватись чи щось доводити… Робити собі піар на бруді не в наших правилах і це просто не про нас. Про нас це про творчість, про музику, про професіоналізм!"

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Натомість Олена Мозгова наголосила, що спільно вони розпочали активну підготовку до фіналу, адже вирішили дослухатися до думки членів журі та прихильників і дещо змінити у номері: "Шавки лають, караван іде! Впевнено і тільки уперед!"