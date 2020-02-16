Олена Мозгова відреагувала на скандальні звинувачення колишньої менеджерки David Axelrod

У день другого півфіналу Нацвідбору Євробачення-2020 у мережі спалахнув чималий скандал, який стрімко підхопили всі українські ЗМІ. Колишня менеджерка David Axelrod заявила, що він – шахрай та аферист. Продюсер і дружина артиста Олена Мозгова відреагувала на звинувачення.

Наразі коментувати ситуацію Олена Мозгова не береться. Однак на офіційній фейсбук-сторінці заявила, що вже звернулась за допомогою до юристів, які займались скандальною справою. І тільки після консультації Олена Мозгова пояснить ситуацію громадськості. У зверненні відома продюсерка зазначила, що судові позови вона з David Axelrod виграла, тому заяви ексменеджерки можуть бути необґрунтованими.

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Вчора нам було не до того, щоб коментувати скандали, сенсації, розслідування. Зараз ми обговорюємо з нашим юристом, яка, до речі, і вела всі суди та апеляції по цій божевільній справі, яку ми давно виграли, і напишемо один для всіх офіційний коментар на цю тему,

– заявила Олена Мозгова.

Окрім цього, продюсерка не упустила нагоди подякувати всіх, хто підтримав її та David Axelrod на Нацвідборі. Завдяки глядачам та суддям артист виборов можливість виступити у фіналі шоу.

"Дякуємо всім, хто нас вчора підтримав і голосував, ваша підтримка була дуже потрібною і відчутною, вона надихає і дає сили рухатись вперед. Всім тим, хто вилив відра помиїв, хейтерів і тим, хто займався дизлайками, також дякуємо, ви неймовірні, ви робите наше життя ще більш гострим", – додала вона.

Що відомо про скандал довкола David Axelrod

У день другого прямого ефіру Нацвідбору колишня менеджерка David Axelrod Анжеліка Буркіна опублікувала резонансну заяву. Вона публічно розповіла, чому артист змінив ім'я та припинив бути Володимиром Ткаченком у всіх документах. За її словами, ще до участі в шоу "Х-фактор" David Axelrod взяв у борг більше, ніж 10 тисяч доларів. За ці гроші зняли кліп "Тебя выбираю", купили костюми для виступів, гітару та оплатили запис треків. Однак, коли справа дійшла про повернення коштів, Володимир Ткаченко змінив ім'я.

"Ви гадаєте, що Ткаченко змінив псевдонім на честь улюбленого і безвісти зниклого дідуся? Нісенітниця! Причина більш прозаїчна. Я багато років мовчала, але тепер прийшов час відкрити очі на цього афериста і брехуна... Поки Володимир мучився у творчих поривах, кредитори вже розмахували судовими рішеннями про стягнення боргів. Ось тут і прийшла в голову "великого" артиста чудова думка змінити ім'я, все тривіально просто... щоб борги не повертати. Оцініть красу гри! Не просто творчий псевдонім змінив, а все по дорослому... Гроші брав Ткаченко, а зараз ім'я змінив – вже інша людина! Оплески артисту!" – заявила Анжеліка Буркіна.

Окрім цього, вона додала, що тривалий час David Axelrod виступав із піснями, записаними за позичені гроші. Таким чином, як переконує Анжеліка Буркіна, артист порушував авторське право, тому вона звернулась до суду. Тоді ж стосунки David Axelrod з менеджеркою різко погіршились і співак заблокував підлеглу в соцмережах та не відповідав на дзвінки. Водночас Анжеліка розповіла, що шукала можливості повернути позичені кошти, шукаючи для нього концерти.

Для Володимира я була хорошою, доки допомагала з телепроєктами, фінансувала його діяльність та вирішувала всі його проблеми. Але як тільки я звернулась з вимогою повернути борг, різко стала поганою! Проза життя,

– додала вона.

Анжеліка буркіна опублікувала резонансну інформацію як тільки дізналась, що артист буде виступати у Нацвідборі. Однак скандальна заява не повпливала на виступ David Axelrod. Він впевнено вийшов на сцену та виступив на Нацвідборі, присвятивши трек своїй дружині Олені Мозговій та доньці.

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