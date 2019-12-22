Олена Шоптенко підстригла волосся: ефектні фото танцівниці

Знаменита українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко вирішила змінити свій імідж. Вперше за кілька років вона відмовилась від довгого хвилястого волосся та підстриглась.

Знімки учасниця "Танців з зірками 2019" розмістила на офіційній інстаграм-сторінці та одразу ж викликала чималий ажіотаж серед прихильників. Все тому, що до експериментів із зовнішністю Олена Шоптенко ставиться дуже відповідально. Та і для самої танцівниці таке рішення стало своєрідною авантюрою, в яку вона не могла повірити навіть після походу до перукарні.

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Я не можу повірити, що зробила це! 32 роки я ходила тільки з довгим волоссям!

– зізналась Олена Шоптенко.

Танцівниця вирішила пояснити, чому не наважувалась змінювати імідж, згадавши дитячі роки. За словами Олени Шоптенко, її мама ніколи не давала дозволу на стрижку, через що виникало чимало сімейних суперечок. Однак у 16 років вона все ж наважилась на експеримент та підрізала кінчики, тому її волосся стало хвилястим і об'ємним.

"Було вкрай незручно робити зачіски на турніри з бальних танців з волоссям нижче пояса. У 16 років я все-таки підрізала кінчики і моє волосся, позбувшись ваги, різко підскочило і стало хвилястим. Так ще 10 років я проходила з пишною кучерявою шевелюрою. Ну і, ставши трішки старшою, я зрозуміла, що все-таки правильно зробила, що послухалася маму і не обрізала волосся коротко", – поділилась вона.

Упродовж танцювальної кар'єри довге волосся було своєрідною візитною карткою Олени Шоптенко. Однак перед своїм 32-им днем народження, який пройшов 21 грудня, хореограф вирішила змінити стиль. Олена Шоптенко не приховувала: на рішення вплинуло і материнство. Після народження сина структура її волосся змінилась, тому необхідно було вкоротити довжину пасм.

А ось такий імідж був в Олени Шоптенко до стрижки: