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Олена Шоптенко показала, як проводить час на карантині: зворушливе фото з сином

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Олена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko

Відома українська хореографиня Олена Шоптенко дотримується карантину та приділяє час сину. Знаменитість опублікувала фото, на якому показала, як читає синочку.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, нещадно шириться планетою. Мільйони людей змушені залишатися вдома, щоб убезпечити себе від інфікування. Не оминула така ситуація і Україну. Громадян закликали самоізолюватися, щоб не наражати себе на небезпеку. Правил карантину дотримується і Олена Шоптенко. Зірка насолоджується часом, проведеним з сином.

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Настав час, коли довелося зупинитися та переосмислити наскільки крихким є наше життя і як одна хвороба може зламати його. Вже немає того шаленого ритму, який був буквально два тижні тому, а для того, щоб зберегти здоров'я, потрібно залишатися вдома.

Здається, що єдиною радістю сьогодні є рідні, які поруч. Танцівниця Олена Шоптенко долучилася до числа тих зірок, які показали, як проводять час на карантині.

Жінка поділилася зворушливою світлиною із сином, на якій видно книжку з казками. Зіркова матуся не сумує.

Самоізольовані, домашні, начитані та щасливі. Так і переживаємо,
– написала під фото Олена.

Зазначимо, станом на ранок 24 березня в Україні зафіксували 84 випадки зараження коронавірусом, 3 з яких летальні. Одній людині вдалося одужати. Уряд закликає громадян дотримуватися карантину та правил гігієни, які можуть врятувати від інфікування.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Зіркові батьки
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