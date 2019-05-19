Олена Шоптенко покрасувалась на червоній доріжці Каннського кінофестивалю: розкішні фото

У Каннах триває один із наймасштабніших кінофестивалів світу. Гостями заходу стали голлівудські актори і режисери, які презентували свої роботи. Через запрошених була й українська хореограф Олена Шоптенко.

У рамках 72-го Міжнародного Каннського кінофестивалю, який триватиме у Франції до 26 травня, на червоній доріжці покрасувались знані українки. Зокрема, номінантка премії World Bloggers Awards Анна Андрес, продюсерка Марія Гражина Чаплін, дизайнер Катерина Сільченко та хореограф Олена Шоптенко.

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Кожна з українських красунь продемонструвала вишукані образи перед фотографами. А от зіркова матуся Олена Шоптенко похизувалась двома ефектними вбраннями. Спершу хореограф постала у помаранчево-чорній сукні, в якій підкреслила свою струнку фігуру. У такому образі Олена Шоптенко взяла участь у фотосесії для L'Oreal.

День почався дуже рано! І майже весь пройшов не на червоній доріжці, а на сходах L'Oréal Paris Studio. Бренд побудував їх на 72-ому Каннському кінофестивалі,

– розповіла Олена Шоптенко.

А вже на червоній доріжці Каннського фестивалю хореограф показала розкішний образ. Олена Шоптенко вбрала вечірню сукню темно-зеленого кольору, яку доповнила елегантною зачіскою та прикрасами. Хореограф залюбки позувала перед десятками камер, стоячи поряд із дизайнером Катериною Сільченко. Ця знана модниця обрала білу сукню, оголивши свої стрункі ноги.

Що відомо про Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Вперше його провели у 1939 році і відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу. Фестиваль, зокрема, входить до так званої "Великої п'ятірки" (Big Five) найпрестижніших кінофестивалів (разом із фестивалями у Венеції (Італія), Берліні (Німеччина), Санденсі (США) та Торонто (Канада). Близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей приїжджають у Канни, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Найвищою нагородою Каннського фестивалю є "Золота пальмова гілка", а другий за рангом приз – "Гран-прі". Щодо програми фестивалю, то впродовж 10 днів відбуваються десятки показів, які представлені у наступних категоріях: головна конкурсна програма, програма "Особливий погляд", позаконкурсна програма, спеціальні покази, програма короткометражних кіно та інші. Також щороку для Каннського фестивалю призначають нового очільника журі.