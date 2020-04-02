Олена Шоптенко розповіла про свій розклад дня на карантині

Популярна українська хореографиня Олена Шоптенко виховує сина Олексія, якому невдовзі виповниться 2 рочки. Зіркова мама розповіла, який розклад дня організувала для них із сином на карантині та поділилася секретом, як провести час в ізоляції, щоб не впасти в депресію.

Багато знаменитостей радять прихильникам фільми та серіали, які можна подивитися вдома поки є час або, що почитати. Однак, в Олени Шоптенко день розписаний по годинах і майже весь час вона приділяє синові. На особистій сторінці в інстаграмі жінка поділилася секретом, який дозволяє відволіктися від депресивних думок та корисно провести час із рідними людьми.

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Олена каже, що пережити карантин їй допомагає спортивна дисципліна. Вона з дитинства звикла до того, що потрібно все в житті приводити до порядку і списку. Саме це допомагає їй скласти список справ, які має виконати за день, і зробити їх з максимальною ефективністю.

Щодо розкладу дня, то зіркова матуся підлаштувала його під графік сну сина. І зробила це так, що постійно зайнята і немає часу депресувати.

"Ми прокидаємося о 7 ранку, обов'язково застеляємо постіль і робимо зарядку. Чистимо зуби і вмиваємося, потім дитячий сніданок. Далі у мене душ, а в Олексія горщик з книжками. Прогулянка годину-півтори. Тримаємося подалі від людей. Обід. Денний сон. 2 години моєї свободи. Після пробудження – ігри, розвивалки і полуденок. Вечірня прогулянка. Знову тримаємося подалі. Ритуал купання, а після – вечеря. Далі ми обов'язково прибираємо іграшки, вечірнє читання, дитячий сон. Знову півтори години моєї свободи, і спати не пізніше 23:00. Син погано спить, тому якщо я не засну до 23:00, то можу не поспати зовсім" – розповіла Олена.

Станом на 1 квітня у світі зафіксували 935 957 випадків зараження коронавірусом, з яких 47 245 летальні. 194 286 людей одужали. В Україні станом на ранок 2 квітня підтвердили 804 випадки COVID-19, з яких 20 виявилися смертельними. 13 людям вдалося одужати.



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