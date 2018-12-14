Олена Шоптенко замилувала мережу спільним фото з сином

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Олена Шоптенко зробила фото з сином
Олена Шоптенко зробила фото з сином / Instagram / @alena_shoptenko

Відома українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко насолоджується материнством. Днями зірка опублікувала чарівне фото зі своїм сином Олексієм.

Перед камерою Олена Шоптенко позувала з книгою, за якою сховався 6-місячний син танцівниці. Прихильники хореографа могли лише побачити крихітні ніжки хлопчика та світлий чубок. 

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Ще не вміє читати в звичному сенсі цього слова. Його читання поки обмежується зім'ятими сторінками і пробою їх на зуб... І поки книжки для дорослих йому хіба що в прямому сенсі по зубах, ми із задоволенням розглядаємо ілюстрації в книжках для дітей і намагаємося їх не з'їсти,
– з гумором поділилась Олена Шоптенко. 

Окрім цього, зіркова мама зізналась, що її син в захваті від книг. Та й сама Олена Шоптенка насолоджується процесом гортання сторінок разом з маленьким Олексієм. 

"Коли я читаю Олексію, він завмирає і дуже уважно слухає. Не знаю, чи то це гени любові до віршів від тата, чи то магія материнського голосу, але кращого часу з сином для мене поки немає", – додала вона.

Зазначимо, що Олена Шоптенко народила первістка 9 червня. Хлопчика вона назвала на честь свого чоловіка Олексія Іванова. У мережі зіркове подружжя щоразу публікують милі фото з сином, не показуючи його обличчя.

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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