Олена Зеленська долучилася до соціальної кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів: чуттєве відео

Перша леді України Олена Зеленська долучилася до соціальної акції Міністерства охорони здоров'я. Під час телефонного дзвінка вона розчулила фельдшерку з Житомира Настю.

У ситуація, яка склалася нині у нашій країні та у всьому світі, дуже важливою є підтримка лікарів. Вони щодня ризикують власним життям, щоб врятувати потерпілих від коронавірусної хвороби. МОЗ започаткувало соціальну кампанію для висловлення підтримки лікарям, до якої залучає зірок українського шоу-бізнесу. До їх числа долучилася і Олена Зеленська. Відео опублікували на офіційній сторінці МОЗ у фейсбуці.

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Місяць тому фельдшерка Настя із Житомира заручилася з військовослужбовцем, який нещодавно повернувся з передової. Тепер Настя також перебуває на передовій у своїй професії. Саме з нею була розмовляла перша леді.

Дружина президента подякувала дівчині та її нареченому за те, що вони роблять для країни. Також побажала, щоб пандемія якомога швидше закінчилася та Настя з коханим мали змогу відгуляти весілля.

Олена Зеленська попросила передати велике дякую колегам Насті та закликала берегти себе, адже так у нас усіх є надія. Дівчина натомість подякувала за дзвінок та приємні слова і зазначила, що з підтримкою легше працювати та боротися із нещадною хворобою.

Долучайтеся до нашої ініціативи #ПідтримуюЛікарів. Подякуйте медикам за їхню самовіддану й небезпечну роботу! Зараз вони особливо потребують уваги й теплих слів!

– закликають в МОЗ.

Додамо, станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків інфікування коронавірусом. Від захворювання вже померли 220 людей, 864 вдалося одужати. Уряд закликає українців дотримуватися правил карантину та залишатися вдома.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу