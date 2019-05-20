Яке вбрання обрала Олена Зеленська на інавгурацію свого чоловіка: фото

Сьогодні, 20 травня, у залі Верховної Ради України відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Підтримати його у цей важливий момент прийшла дружина Олена. Для офіційного виходу перша леді України обрала вбрання від українського дизайнера.

У понеділок вранці, 20 травня, відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Підтримати його прийшли його друзі і колеги з "95 кварталу" та багато фанатів, однак найбільша увага була прикута до його дружини, тепер першої леді України, Олени.

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Перед камерами папараці Олена Зеленська постала у білому костюмі від українського дизайнера Артема Климчука (ARTEMKLIMCHUK). Він складався з міді-спідниці та двобортного піджака на коротких рукавах, поверх якого був прикріплений трендовий кейп. У коментарі для Elle Артем Климчук розповів, як саме створювався костюм для новообраної першої леді України.

Команді з семи майстрів знадобилися 184 години роботи для виготовлення цього ансамблю – сукні та жакету з кейпом із шовково-вовняного крепу молочного кольору. Для оформлення рукавів сукні та кейпу три майстри з вишивки використовували традиційні українські артизанальні техніки, адаптуючи флористичні й анімалістичні мотиви з килимів Сумщини та Полтавщини початку XIX сторіччя,

– поділився процесом створення костюма дизайнер Артем Климчук.

Доповнили світлий образ Олени Зеленської бежеві туфлі човники та прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewelry.



Олена та Володимир Зеленські перед інавгурацією / Скріншот з Instagram