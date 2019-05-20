Яке вбрання обрала Олена Зеленська на інавгурацію свого чоловіка: фото

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Олена та Володимир Зеленські
Олена та Володимир Зеленські / Instagram/ @olenazelenska_official

Сьогодні, 20 травня, у залі Верховної Ради України відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Підтримати його у цей важливий момент прийшла дружина Олена. Для офіційного виходу перша леді України обрала вбрання від українського дизайнера.

У понеділок вранці, 20 травня, відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Підтримати його прийшли його друзі і колеги з "95 кварталу" та багато фанатів, однак найбільша увага була прикута до його дружини, тепер першої леді України, Олени.

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Перед камерами папараці Олена Зеленська постала у білому костюмі від українського дизайнера Артема Климчука (ARTEMKLIMCHUK). Він складався з міді-спідниці та двобортного піджака на коротких рукавах, поверх якого був прикріплений трендовий кейп. У коментарі для Elle Артем Климчук розповів, як саме створювався костюм для новообраної першої леді України.

Команді з семи майстрів знадобилися 184 години роботи для виготовлення цього ансамблю – сукні та жакету з кейпом із шовково-вовняного крепу молочного кольору. Для оформлення рукавів сукні та кейпу три майстри з вишивки використовували традиційні українські артизанальні техніки, адаптуючи флористичні й анімалістичні мотиви з килимів Сумщини та Полтавщини початку XIX сторіччя,
– поділився процесом створення костюма дизайнер Артем Климчук.

Доповнили світлий образ Олени Зеленської бежеві туфлі човники та прикраси від українського бренду Guzema Fine Jewelry.

Олена Зеленська
Олена та Володимир Зеленські перед інавгурацією / Скріншот з Instagram 

 

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Теги: Володимир Зеленський Новини України LifeStyle Інавгурація Зеленського Стиль і мода Олена Зеленська Новини LifeStyle
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