Олена Зеленська одягнула сукню за 1400 гривень: фото та відео
Перша леді України попри карантин продовжує виконувати свою роботу. Днями Олена Зеленська записала відеоанонс "Всеукраїнської школи онлайн", де постала у бюджетній сукні за 1400 гривень.
Як відомо, Олена Зеленська надає перевагу вітчизняним брендам. В одному з інтерв'ю вона зізналась, що таким чином популяризує українських дизайнерів під час міжнародних поїздок. Однак і в Україні перша леді залюбки красується у вбранні від бюджетних брендів, вражаючи своїх прихильників стилем.
Більше про проєкт: В Україні з 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"
Днями Олена Зеленська взяла участь у записі анонсу для "Всеукраїнської школи онлайн". Перед камерою перша леді постала у синій мідісукні в білий квадрат від бренду MustHave. Вартість такого вбрання, згідно з офіційним сайтом, становить 1400 гривень. Образ вона доповнила кросівками та хвилястим волоссям.
Олена Зеленська в бюджетній сукні / Instagram / @olenazelenska_official
Олена Зеленська звернулась до школярів у час карантину / Instagram / @olenazelenska_official
Окрім цього, перша леді України анонсувала нові відеоуроки, які з 6 квітня не тільки будуть доступні на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України чи інших онлайн-платформах, але й на телебаченні. З понеділка до п’ятниці о 10:00 уроки транслюватимуть канали:
- 5 клас – "ПлюсПлюс" та "112 Україна"
- 6 клас – ZOOM та NewsOne
- 7 клас – ZIK та "5 канал"
- 8 клас – "Індиго" та "УНІАН"
- 9 клас – "Рада" та "UA: Культура"
- 10 клас – "UA: Перший"
- 11 клас – "М1"
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