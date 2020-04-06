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Олена Зеленська одягнула сукню за 1400 гривень: фото та відео

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Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Перша леді України попри карантин продовжує виконувати свою роботу. Днями Олена Зеленська записала відеоанонс "Всеукраїнської школи онлайн", де постала у бюджетній сукні за 1400 гривень.

Як відомо, Олена Зеленська надає перевагу вітчизняним брендам. В одному з інтерв'ю вона зізналась, що таким чином популяризує українських дизайнерів під час міжнародних поїздок. Однак і в Україні перша леді залюбки красується у вбранні від бюджетних брендів, вражаючи своїх прихильників стилем. 

Більше про проєкт: В Україні з 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн"

Днями Олена Зеленська взяла участь у записі анонсу для "Всеукраїнської школи онлайн". Перед камерою перша леді постала у синій мідісукні в білий квадрат від бренду MustHave. Вартість такого вбрання, згідно з офіційним сайтом, становить 1400 гривень. Образ вона доповнила кросівками та хвилястим волоссям. 


Олена Зеленська в бюджетній сукні / Instagram / @olenazelenska_official


Олена Зеленська звернулась до школярів у час карантину / Instagram / @olenazelenska_official

Привернув увагу і ролик, який Олена Зеленська опублікувала на інстаграм-сторінці. Перша леді України звернулась до школярів, які перебувають на карантині. Вона зазначила, що розуміє підлітків, які мають вивчати все за допомогою онлайн-уроків та складність цього процесу. Однак Олена Зеленська закликала їх "стати супергероями" та залишатись вдома. 

Окрім цього, перша леді України анонсувала нові відеоуроки, які з 6 квітня не тільки будуть доступні на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України чи інших онлайн-платформах, але й на телебаченні. З понеділка до п’ятниці о 10:00 уроки транслюватимуть канали:

  • 5 клас – "ПлюсПлюс" та "112 Україна"
  • 6 клас – ZOOM та NewsOne
  • 7 клас – ZIK та "5 канал"
  • 8 клас – "Індиго" та "УНІАН"
  • 9 клас – "Рада" та "UA: Культура"
  • 10 клас – "UA: Перший"
  • 11 клас – "М1"

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 LifeStyle Олена Зеленська Школярі Стиль і мода
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