Олена Зеленська оголосила про продаж скандальної жовтої сукні: відома причина

Перша леді Олена Зеленська вирішила позбутись жовтої сукні, яку вона одягала на інтронацію японського імператора Нарухіто. Знаменита українка оголосила про продаж вбрання для благодійного проєкту.

В офіційному блозі перша леді зізналась, що не буде зберігати особливу сукню у своєму гардеробі. Олена Зеленська публічно заявила, що передає вбрання для благодійного фонду "Таблеточки", який у 2011 році заснувала Ольга Кудиненко. Щороку волонтери збирають тисячі гривень на допомогу важкохворим дітям. Тому Олена Зеленська вирішила підтримати проєкт та передати їм дизайнерську сукню для аукціону.

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"Та сама жовта сукня, яку я одягала на церемонію інтронізації японського імператора і яка наробила галасу, послужить добрій справі! Сьогодні, напередодні Всесвітнього дня співчуття, я передаю її як лот для благодійної гала-вечері Tabletochki Giving Tuesday Dinner – команди супергероїв, які вже 8 років стоять на захисті діток з онкохворобами", – зазначила перша леді України.



Олена Зеленська в Японії / Пресслужба

Що відомо про сукню Олени Зеленської

Володимир та Олена Зеленська активно приступили до своєї міжнародної роботи. Тому президентське подружжя часто здійснює анонсовані поїздки та спілкується з міжнародними лідерами. 22 жовтня 2019 президент та перша леді взяли участь в особливій події для Японії – інтронації імператора Нарухіто. На урочисту подію було запрошено королівські особи з усього світу та впливові високопосадовці. Відтак поява Володимира та Олени Зеленських на заході була знаковою, а подружжя заздалегідь готувалось до цього виходу.

На церемонії перша леді України постала у стильній сукні жовтого кольору. Вбрання дизайнер Іван Фролов шив за місяць до інтронації та врахував всі тонкощі дрес-коду і традиції держави. Окрім цього, модельєр вправно поєднав традиції двох країн, символічно показавши їхню майбутню співпрацю.

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"Для денного виходу на офіційну церемонію інтронізації була зшита сукня-футляр сонячно-жовтого кольору в пастельних тонах. Кольори було обрано з палітри, що відповідає японським традиціям, адже за ними певні відтінки можна носити виключно в конкретні сезони. Ідея костюму полягає у тому, щоб поєднати елементи та крій українського народного костюма з мотивами національного японського одягу", – розповів Іван Фролов.



Зачіска Олени Зеленської поєднала український та японський стилі / Пресслужба

Однак саме це вбрання наробило чи не найбільше галасу у мережі. Олену Зеленську хейтери звинувачували у незнанні етикету. За їхніми словами, жовтий колір показав неповагу українців до японської культури, адже вбрання цього відтінку носять тільки імператори. Однак згодом вияснилось, що люди просто переплутали дві сусідні держави – Китай та Японію.

Після хвилі звинувачень на захист першої леді України стали дипломати. Представники посольства Японії публічно подякували за появу Володимира та Олени Зеленських на урочистій події та наголосили, що пара дотрималась всіх норм дрес-коду.