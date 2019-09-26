Олена Зеленська планує створити українські аудіогіди у знаменитих музеях

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена продовжують міжнародне турне в США. Подружжя вже взяло участь у низці політичних заходів, а перша леді вирішила ініціювати створення мистецького проєкту.

Згідно з офіційними даними, розміщеними на сайті президента, Олена Зеленська має намір створити українськомовні аудіогіди у найбільших музеях світу. Такою ідеєю перша леді поділилась із журналістами під час її візиту до легендарного Музею мистецтва Метрополітен-музею, що у Нью-Йорку.

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За словами Олени Зеленської, проєкт вона прагне втілити найближчим часом. Відтак невдовзі українські туристи зможуть слухати екскурсії рідною мовою та більше пізнати історії знаменитих витворів мистецтва.

Неможливо бути у Нью-Йорку та не відвідати Метрополітен-музей! Мала не тільки захопливу екскурсію, а й цікаву розмову щодо ідеї створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Розвиватиму цю ініціативу та сподіваюся, що вже найближчим часом українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою,

– поділилась у мережі Олена Зеленська.

Ймовірно, похід до Метрополітен-музею був частиною традиційного обіду перших леді. Відтак на екскурсії впливова українка постала у блакитному штанному костюмі, який чудово підкреслив струнку фігуру Олени Зеленської.



Олена Зеленська у Нью-Йорку / Instagram / @olenazelenska_official



Перша леді України Метрополітен-музеї / Instagram / @olenazelenska_official