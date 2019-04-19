Олена Зеленська поділилась, який стиль їй імпонує і з якою першою леді хотіла б зустрітись

Дружина кандидата в президенти України Володимира Зеленського, Олена Зеленська, перед другим туром виборів і дебатами двох опонентів дала відверте інтерв'ю. Вона розповіла деякі деталі сімейного життя, а також про бажання зустрічі з чинною першою леді України Мариною Порошенко.

У розмові з журналістами видання "Сегодня" Олена Зеленська поділилась, що не намагається слідувати чиємусь стилю чи копіювати його.

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Звичайно, мені було б цікаво з ними (першими леді, – LifeStyle 24) поспілкуватися, адже в будь-якій країні перша леді – це жінка, яка грає важливу роль в житті президента. Що стосується іміджу, я не намагаюся слідувати чиємусь стилю і не намагаюся когось копіювати. Щоб розуміти якісь протокольні нюанси і вникнути в цю тему, я, звичайно, подивилася кілька фотографій, але не більше того,

– наголосила Олена.



Володимир Зеленський і Олена (праворуч) / Instagram / @zelenskiy_official

41-річна дружина Володимира Зеленського додала, що якщо б їй випала можливість поспілкуватись з будь-якою першою леді у світі, найперше їй би хотілось зустрічі з Мариною Порошенко – дружиною чинного президента України Петра Порошенка.

"Мені цікаво, яка вона особистість, як дивиться на всю ситуацію, що склалася, як їй взагалі живеться. Думаю, вона могла б поділитися якимось досвідом. Але, насправді, я не люблю загадувати. Намагаюся про це взагалі поки не думати і навіть не говорити вголос. Напевно, це навіть і не зовсім етично – міркувати на такі теми", – підсумувала Олена Зеленська.

Коли стартують дебати між Порошенком і Зеленським?Дебати розпочнуться на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Проте людей почнуть впускати на стадіон раніше – з 16:00. Для входу на стадіон треба мати роздруковані квитки-запрошення та документи, що засвідчують особу. Після дискусії на стадіоні Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде.



Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів дебатів на стадіоні та наголошує, що на подію не можна приносити зброю, газові балончики, фаєри, петарди, їжу, алкоголь та інші напої, політичну символіку та домашніх тварин.

Дебати Зеленського з Порошенком на НСК "Олімпійський" дивіться о 19:00: