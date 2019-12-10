Олена Зеленська показала відмінний стиль на відкритті Українського жіночого конгресу: фото

Перша леді України стала гостею дводенного заходу, який вже втретє проходить в Україні – Український жіночий конгрес. Серед спікерів заходу є чимало політиків, бізнесменів, громадських діячів, зокрема і Олена Зеленська, яка 10 грудня відкрила конгрес та звернулася до гостей з вітальним словом.

З важливого, Олена Зеленська оголосила, що ініціює приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц", започаткованого країнами G7 для утвердження гендерної рівності. Про це перша леді має намір просити президента України та Кабінет міністрів.

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Що відомо про "Партнерство Біарріц"?Його було започатковано 25 серпня 2019 року лідерами G7 для забезпечення гендерної рівності. Це рекомендації щодо просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок та дівчат. Якщо детальніше, це стосується боротьби з насильством, розширення економічних можливостей, освіта та охорона здоров'я, ліквідація дискримінації. Щоб "Партнерство Біарріц" набуло сили, країни, які долучились до ініціативи, повинні ухвалити та впровадити законодавчі межі щодо гендерної рівності.

На Третій Український жіночий конгрес Олена Зеленська завітала у стильному брючному костюмі, який вона часто обирає для офіційних заходів. Окрім трендового крою, жінка обрала класичний синій колір вбрання, який Інститут кольору Pantone назвав головним кольором 2020 року. Свій образ перша леді України доповнила завжди актуальними туфлями-човниками синього кольору та білу сорочку з комірцями. Легке хвилясте волосся і ніжний макіяж завершили вихід Зеленської.



Олена Зеленська на Третьому Українському жіночому конгресі / Facebook / @Український Жіночий Конгрес



Олена Зеленська / Facebook / @Український Жіночий Конгрес

У своїй промові Зеленська зазначила, що ідея приєднання України "до цієї чудової ініціативи" є цілком логічною, а також доповнила свій виступ цитатою знаменитої прем'єр-міністерки Великої Британії у 1979 – 1990 роках Маргарет Тетчер, яку ще часто називали "залізною леді".

Мені дуже подобається вислів Маргарет Тетчетр, яку я вважаю великою жінкою в світовій політиці: "Якщо треба щось добре сказати, тоді треба кликати чоловіка. Якщо треба щось добре зробити, треба кликати жінку". Я вважаю, що це значить, що лише у взаємодії чоловіків і жінок у суспільному житті, можна досягти успіху для країни,

– сказала Зеленська.