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Олена Зеленська повторила образ із поїздки в Азербайджан: фото

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Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська не перестає вражати вишуканими образами під час офіційних виходів. На відкритті фестивалю "NEOсвітній Арсенал" вона повторила образ, який приміряла для поїздки в Азербайджан.

Сьогодні, 27 лютого, дружина президента України відвідала відкриття фестивалю "NEOсвітній Арсенал" у "Мистецькому Арсеналі". Там вона з'явилася у строгому сірому костюмі та з незвичною зачіскою. Світлинами з події Олена Зеленська поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

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Метою фестивалю, на який прийшла перша леді, є поновлення системи освіти і об'єднання культурного, наукового, художнього та технологічного напрямків.

"NEOсвітній Арсенал" вчергове доводить, що в шкільній освіті процеси навчання, заохочення наукових досліджень і відкриттів можуть і повинні бути захоплюючими – такими, які загравали б з дитячою цікавістю, заполонили і не відпускали. Тому, цитуючи девіз фестивалю – нехай буде з нами всіма сила нейронних зв'язків,
– написала в публікації Олена Зеленська.

Перша леді, як завжди, зачарувала своїм аутфітом. Вона була одягнена в блузку лілового кольору, строгий сірий костюм, що складався з жакета та широких штанів зі стрілками. Доповнював таке вбрання чорний пояс.

На обличчі в пані Зеленської був ніжний макіяж, а волосся вона зібрала в красиву зачіску.

Олена Зеленська
Олена Зеленська повторила образ із Азербайджану / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська
Олена Зеленська на відкритті фестивалю "NEOсвітній Арсенал" / Instagram / @olenazelenska_official

Зазначимо, що у такому костюмі перша леді України зустрічалася з українською спільнотою Азербайджану. Її сьогоднішній образ відрізняється лише блузкою та зачіскою.

Олена Зеленська
Олена Зеленська на зустрічі з українською спільнотою Азарбайджану / Instagram / @olenazelenska_official

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Олена Зеленська Стиль і мода
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