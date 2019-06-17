Олена Зеленська продемонструвала стильний образ під час зустрічі з першою леді Франції
В понеділок, 17 червня, перша леді України Олена Зеленська прибула до Франції з офіційним візитом. Для першої зустрічі з Бріджит Макрон вона одягнула стильне вбрання блакитного кольору, яке вдало підкреслило її почуття стилю, а також переваги фігури.
Дружина президента України Олена Зеленська оперативно поділилася знімками з офіційної зустрічі з першою леді Франції Бріджит Макрон на своїй сторінці в Instagram.
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Дружина Володимира Зеленського розповіла про свій перший дипломатичний візит до Парижа та зустріч з французькою іконою стилю Бріджит Макрон.
Дуже рада супроводжувати чоловіка під час офіційних візитів до Франції та Німеччини. Наша перша зупинка – Париж,
– прокоментувала знімки Олена Зеленська.
Після цього вона подякувала першій леді Франції за "дружню розмову, теплу атмосферу та поради, якими вона поділилась", назвавши її неймовірною жінкою.
Олена Зеленська і Бріджит Макрон / Instagram / @olenazelenska_official
Оскільки це була перша зустріч Олени Зеленської з Бріджит Макрон, вона відповідально підійшла до вибору свого вбрання, який припав на костюм світло-блакитного кольору. Піджак її вбрання був злегка подовжений, а спідниця – міді довжини. Талію перша леді України підкреслила вільним поясом, а образ доповнила бежевим туфлями-човниками.
Олена Зеленська і Бріджит Макрон / Instagram / @olenazelenska_official
Олена Зеленська і Бріджит Макрон / Instagram / @olenazelenska_official
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