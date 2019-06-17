Олена Зеленська продемонструвала стильний образ під час зустрічі з першою леді Франції

1837 Читать новость на русском
Олена Зеленська на зустрічі з Бріджит Макрон
Олена Зеленська на зустрічі з Бріджит Макрон / Instagram / @olenazelenska_official

В понеділок, 17 червня, перша леді України Олена Зеленська прибула до Франції з офіційним візитом. Для першої зустрічі з Бріджит Макрон вона одягнула стильне вбрання блакитного кольору, яке вдало підкреслило її почуття стилю, а також переваги фігури.

Дружина президента України Олена Зеленська оперативно поділилася знімками з офіційної зустрічі з першою леді Франції Бріджит Макрон на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Олена Зеленська засвітила елегантний образ під час офіційного виходу: стильні фото першої леді

Дружина Володимира Зеленського розповіла про свій перший дипломатичний візит до Парижа та зустріч з французькою іконою стилю Бріджит Макрон.

Дуже рада супроводжувати чоловіка під час офіційних візитів до Франції та Німеччини. Наша перша зупинка – Париж,
– прокоментувала знімки Олена Зеленська.

Після цього вона подякувала першій леді Франції за "дружню розмову, теплу атмосферу та поради, якими вона поділилась", назвавши її неймовірною жінкою.

Олена Зеленська і Бріджит Макрон
Олена Зеленська і Бріджит Макрон / Instagram / @olenazelenska_official

Оскільки це була перша зустріч Олени Зеленської з Бріджит Макрон, вона відповідально підійшла до вибору свого вбрання, який припав на костюм світло-блакитного кольору. Піджак її вбрання був злегка подовжений, а спідниця – міді довжини. Талію перша леді України підкреслила вільним поясом, а образ доповнила бежевим туфлями-човниками.

Олена Зеленська і Бріджит Макрон
Олена Зеленська і Бріджит Макрон / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська і Бріджит Макрон
Олена Зеленська і Бріджит Макрон / Instagram / @olenazelenska_official

blog_ava
Данія перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2"
сьогодні
3360
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
16 червня 10:00 День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
Юлія Турелик 2417
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
15 червня 11:00 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
7778
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
15 червня 10:22 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 5204
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
15 червня 09:33 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 5661
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
14 червня 20:01 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 3931
Новини
Більше новин
Залиште відгук