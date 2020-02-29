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Олена Зеленська відмовилася від хутра: принципова позиція першої леді

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Олена Зеленська відмовилася від хутра / Instagram / @olenazelenska_official

Перша леді України не залишилася осторонь майбутнього нашої планети, підтримавши світові екотренди. У гардеробі Олени Зеленської немає виробів з натурального хутра. Цю тенденцію впродовж останніх років сповідують чимало вітчизняних модних брендів.

Стиль першої леді України незмінно викликає шквал обговорення світової фешн-спільноти. Її бездоганні виходи демонструють витончений смак. Проте дружина президента не лише розуміється на моді, а й власним гардеробом виступає на підтримку екоактивістів та представників руху за збереження життя тварин. 

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Всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин, UAnimals на офіційній сторінці в інстаграмі опублікував допис, у якому запевнив, що серед речей Олени Зеленської немає виробів з натурального хутра. Засновник організації Олександр Тодорчук зазначив, що інформацію поширили достовірні джерела. 

Можна по-різному ставитися до президента і його дружини, але на такому рівні маємо перший прецедент в історії України. Хутро зникає з подіумів, модних вітрин, а тепер і офіційних прийомів,
– написав активіст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений UAnimals (@uanimals.official)

Варто зазначити, що за чотири роки діяльності UAnimals вітчизняні бренди поступово відійшли від використання натурального хутра у своїх колекціях. Серед тих будинків мод, які виступили за збереження життя тварин, Andre Tan, Bevza, Navro та дизайнери Ukrainian Fashion Week. 

Зазначими, що кінець 2019 року став поворотним й для британської монаршої родини. Королева Єлизавета ІІ вирішила відмовитися від виробів з натурального хутра. Нині монархиня використовуватиме лише екохутро, незважаючи на свою любов до подібних матеріалів під час офіційних заходів та королівських прийомів. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Олена Зеленська LifeStyle
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