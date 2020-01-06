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Олена Зеленська відвідала офіційну зустріч в Омані у шльопанцях: фото

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Олена Зеленська відвідала офіційну зустріч в Омані у шльопанцях / Instagram / @nm_oman

Українська президентська родина Зеленських проводить час в Омані, де відпочиває і відвідує низку офіційних зустрічей. Дружина Володимира Зеленського Олена днями стала гостею Національного музею Омана, де потрапила у модний курйоз.

Про візит Зеленської повідомляє пресслужба Національного музею Омани на офіційній сторінці в інстаграмі

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Для візиту перша леді України одягнула довгу та об'ємну чорно-білу сорочку і білі кюлоти. Чимало користувачів у мережі звернули увагу на взуття Олени Зеленської – ними були пляжні шльопанці. 

Образ першої леді доповнили лаконічні сережки і намисто на шиї, а також розпущене волосся і ледь помітний макіяж.

На опублікованих знімках видно, як дружина Володимира Зеленського розглядає експонати у компанії працівників музею. 


Олена Зеленська в Омані / Instagram / @nm_oman


Олена Зеленська в Омані / Instagram / @nm_oman


Олена Зеленська в Омані / Instagram / @nm_oman

Такий образ Олени Зеленської став приводом для обговорення і створення жартів у мережі.

"Добре не в лижах прямо з Буковеля, графік же напружений... Підкорила Японію своїми туалетами, тепер взялася за схід", – пишуть користувачі у фейсбуці.

Що відомо про поїздку Зеленських до Оману?Напередодні в деяких українських ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Зеленський поїхав з сім'єю до Оману на відпочинок. Зупинився він у готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера тут за одну добу доходить до 4 тисяч євро.

Згодом в Офісі Президента пояснили, що під час поїздки гарант відпочиватиме лише частково. Решту часу займе низка зустрічей. В ОПУ додали, що Зеленський поїхав до Оману власним коштом.

12 страв на Святвечір
сьогодні
17911
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Володимир Зеленський Олена Зеленська Курйозні новини
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