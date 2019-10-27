Олена Зеленська вразила елегантними виходами в Японії: дизайнер суконь прокоментував вбрання

Перша леді Олена Зеленська ще з дня інавгурації привернула увагу громадськості. Її стильні виходи вже називають взірцевими, а люди в захваті від елегантності та скромності знаменитої українки. Особливу увагу привертають міжнародні поїздки подружжя, зокрема, до Японії, де Олена Зеленська постала у приголомшливих вбраннях. Автор образів вирішив розповісти, як створював одяг першої леді.

Як відомо, 22 жовтня в Японії відбулась урочиста церемонія інтронізації імператора Нарухіто. Ця подія привернула увагу всіх світових ЗМІ, адже очевидцями знакової події стали впливові політики. Серед запрошених гостей були й Володимир та Олена Зеленська. Президентське подружжя не тільки прийшло на урочисту частину, але й засвітилось на гала-вечорі.

Читайте також: Володимир та Олена Зеленські взяли участь в інтронізації імператора Японії: перше фото та відео

Мережу одразу ж заполонили ефектні знімки, зроблені під час події. особливу увагу привернула Олена Зеленська, яка вразила гостей розкішним та елегантним вбранням. Автором образів був вітчизняний дизайнер Іван Фролов, який у коментарі видання "Новое время" розповів деталі створення цих образів.

Денний вихід Олени Зеленської

На церемонії інтронізації імператора перша леді України красувалась у жовтому вечірньому вбранні, яке витончено підкреслило її струнку фігуру. Одяг символізував чистість думок та змін. Дизайнер зізнався, що створював цей одяг з врахуванням традицій Японії. Тому Олена Зеленська не тільки розкішно виглядала в сукні, але й відповідала встановленому дрес-коду.

Для денного виходу на офіційну церемонію інтронізації була зшита сукня-футляр сонячно-жовтого кольору в пастельних тонах. Кольори було обрано з палітри, що відповідає японським традиціям, адже за ними певні відтінки можна носити виключно в конкретні сезони. Ідея костюму полягає у тому, щоб поєднати елементи та крій українського народного костюма з мотивами національного японського одягу,

– розповів Іван Фролов.



Олена Зеленська в Японії / Пресслужба дизайнера

Цікаво, що зачіску Олена Зеленська теж робила у стилі японської культури. Перша леді України сплела волосся та прикрасила його особливою шпилькою. Окрім цього, знаменита українка доповнила свій образ рукавичками, які пасували до вбрання.



Стильний вихід Олени Зеленської / Пресслужба дизайнера

Вечірній look Олени Зеленської

Вже ввечері 22 жовтня Олена Зеленська постала у приголомшливій блакитній сукні, яка теж відповідала осінньому сезону в Японії. Дизайнер Іван Фролов вирішив підкреслити стиль першої леді, яка зазвичай обирає штанні костюми. Тому її одяг був стилізований під фрак.

"Сукня асиметрична, підкреслює талію, має класичний чоловічий крій. Крім того, один із лацканів спадає на плече, що покрите тюлем на тон холоднішим за сукню. На одному рукаві – ручна вишивка розсіяними кристалами, інший рукав – довгий та класичний. Цей образ прикрашає передній шлейф, який простягається від початку шиї до підлоги. Доповнює лук клатч-конверт в тон сукні, кейп для виходу на вулицю та рукавички", – розповів Іван Фролов.

За словами дизайнера, робота над створенням двох суконь тривала близько місяця. Олена Зеленська приїжджала до майстерні Фролова щонайменше 4 рази та спільно з ним обирала остаточні варіанти її образів. Така копітка робота над сукнями дала результат – перша леді України виглядала бездоганно, продемонструвавши всьому світу красу та витонченість.



Олена Зеленська на гала-вечорі в Японії / Пресслужба дизайнера



Розкішний стиль Олени Зеленської / Пресслужба дизайнера

Найстильніші виходи Олени Зеленської з часу інавгурації: дивіться у відео