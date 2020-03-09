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Олена Зеленська здійснила вихід у брендовому вбранні: скільки коштує образ першої леді

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Олена Зеленська здійснила вихід у брендовому одязі / Instagram / @olenazelenska_official

Сьогодні, 9 березня, Україна вшановує пам'ять видатного письменника Тараса Шевченка. Президент та перша леді здійснили спільний вихід, аби покласти квіти до пам'ятника Великого Кобзаря. Проте публічна поява Олени Зеленської викликала чималий резонанс і в модній індустрії.

Олена Зеленська встигла завоювати звання найбільш стильної першої леді за історію незалежності України. Вона приголомшувала витонченим смаком навіть не лише наших співвітчизників, а й міжнародну фешн-індустрію. Серед її гардеробу є речі як і демократичних брендів, так і модельєрів зі світовим ім'ям. 

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Сьогодні, 9 березня, разом з дружиною Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві з нагоди 206 річниці з дня народження митця. Подія викликала чималий резонанс у пресі. Приводом для обговорення став образ першої леді. 

Олена Зеленська для публічної появи обрала стильний тренч пісочного кольору, який поєднала з чорними класичними штанами та лакованими туфлями на підборах у тон до вбрання. Модні експерти зафіксували, що цей look обійшовся їй у кругленьку суму. Так, стильний тренч та бежево-чорне взуття – нова колекція італійського будинку моди Prada. Вартість туфель становить 20 тисяч гривень, а тренча – понад 55 тисяч гривень. 


Олена Зеленська здійснила вихід у брендовому одязі / Фото "Офіс Президента України"


Олена Зеленська здійснила вихід у брендовому одязі / Фото "Офіс Президента України"

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Автор: Марина Джура
Теги: Модні бренди Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Prada Олена Зеленська
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