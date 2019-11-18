Олена Зеленська зізналась, чи досі пише жарти для "95 Кварталу"

Після інавгурації, яка відбулась 20 травня 2019 року, Володимир Зеленський відмовився від участі в "Квартал 95". А от його дружина Олена продовжує співпрацювати з командою гумористів.

Про це вона зізналась у відвертому інтерв'ю Vogue. Олена Зеленська розповіла, що і досі пише кумедні сценарії для виступів "Кварталу 95". Однак перша леді не приховує, що тепер їй складніше знайти вільний час для творчості.

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Я пишу сценарії, як і раніше. Правда, тепер треба розподіляти свій день між офісом президента й "Кварталом" і дотримуватися таймінгу,

– зазначила вона.

Саме інтерв'ю журналісти взяли в першої леді в офісі "Студії Квартал 95". В той день в Маріуполі стартував інвестиційний форум, відтак у графіку Олени Зеленської з'явилось трішки вільного часу. За словами дружини президента, саме в такі хвилини вона працює над сценаріями, як і попередні 15 років. Цікаво, що, за словами акторки "Кварталу 95" Олени Кравець, Володимир Зеленський і досі перевіряє сценарії, які гумористи показують глядачам.

Важливо! Статус першої леді в Україні є більше представницький. Олена Зеленська не отримує коштів за свою роботу, тому може сміливо поєднувати дві роботи, не порушуючи жодного із вітчизняних законів. На відміну від України, дружини президентів США та Франції мають оплату за роботу, тому повинні присвячувати весь свій час втіленню власних ініціатив.



Олена Зеленська у стильній фотосесії / Vogue

В інтерв'ю Олена Зеленська розповіла, що вивчала роботу своїх колег за кордоном. За словами відомої українки, кожна перша леді – успішний фахівець, яка може похизуватись успіхом у розвитку своїх соціальних ініціатив.

"Серед дружин президентів немає нецікавих особистостей: у кожної є чому повчитися. Наприклад, Бріджит Макрон – педагог. Її програма зосереджена довкола освітньої теми: перша леді Франції створює школи для дорослих, які з різних причин були змушені кинути навчання. Під час нашої з нею зустрічі розповіла, що сама викладає їм французьку мову та літературу. Сара Нетаньягу, дружина прем’єр-міністра Ізраїлю, – дитячий психолог-практик. Ельке Бюденбендер, перша леді Німеччини, – успішний юрист", – додала вона.

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Водночас Олена Зеленська не приховує, що хоче також реалізувати свої ініціативи, зокрема, покращити шкільне харчування. У першої леді є ще багато цікавих ідей, однак вона вирішила все впроваджувати почергово.

"Я виросла у Кривому Розі, живу в цій країні все життя і добре розумію, як багато у нас проблем. Але якщо буду братися за все, не вийде нічого, тому наша команда вирішила зосередитися на конкретних задачах: здоров’я дітей, рівні можливості для всіх українців і культурна дипломатія", – поділилась Олена Зеленська.



Президентське подружжя України / Vogue